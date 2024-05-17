台南4宮廟請三大戲團演出慶祝總統就職 賴清德到場感謝

總統當選人賴清德今晚到台南安平林默娘公園停車場，參加開台天后宮等四座台南地方宮廟為他舉辦的慶祝正副總統就職活動。賴清德晚間7點前到場，進場前先到一旁攤位區，向響應活動的每一家攤商致意、與攤商合照，非常熱鬧。

賴清德首先感謝贊助舉辦活動的4座大廟，邀請三大歌仔戲團來演出，彰顯台南文化首都的特色。還感謝民間好友「志明兄」康銀壽、台南市府團隊支持舉辦這場慶祝活動、台南各有名攤商配合到場。

賴清德特別向台下深深一鞠躬，感謝大家的支持。簡短致詞最後笑著說「我也是來看秀琴歌仔戲」作結，台下響起熱烈掌聲。隨後賴清德「敲鑼三響」、為今晚的戲曲演出開場。