台南非法廢棄物棄置場清運慢挨批 環保局：加速進度

台南市擁有好山好水，但近年來卻有不少土地都遭不肖業者偷埋爐碴、事業廢棄物等，市議員盧崑福今在市政總質詢時點出，環保局列管非法棄置場迄今約有162場，卻不見清除進度，並要求環保局以網格法鑽探，才能逮到不肖業者非法掩埋；環保局則回應，目前列管非法棄置場約157場，今年有30場已提出清運計畫，近期清理完畢待複查則有5場。

盧崑福表示，台南位處嘉南平原，是一處好山好水的土地，但近年來台南卻變成埋爐碴、廢棄物，且到處都是光電的地方，而環保局列管非法棄置場約162場，但目前要求業者完成清運的數量卻少之又少。

盧崑福指出，目前政府規範太過鬆散，業者若提出清運計畫，一次可容許執行3年，而業者又能提出3次，最多可有9年的時間緩衝，導致業者恣意妄為，尤其，傳聞坊間許多不肖業者把廢棄物埋放在光電場中央，公部門相關稽查單位只開挖周邊，根本挖不到廢棄物。

盧崑福直接點名學甲一處非法掩埋建築廢棄物的光電場，不僅涉及違反興辦事業計畫，且興建過程疑回填事業性廢棄物，在2022年曾被檢舉，但業者卻未遭裁罰，甚至順利獲核發設備登記，背後原因令人起疑。

環保局長許仁澤先澄清，目前列管非法棄置場約157場，今年有30場非法棄置場提出清運計畫，已清理完畢待複查則約有5場，其餘陸續已在進行清理中，後續也希望透過增加去化管道、積極推動「廢轉能」，協助並要求業者主動清理廢棄物。

環保局說明，非法廢棄物棄置場新增場址數已逐年遞減，後續除加強宣導，也將針對行為人或地主有清理意願者，研議協助去化方案加速進度，同時將啟動專案徹查全市光電案場，若經查發現疑似不當使用廢棄物再利用後產品或其它廢棄物填土場域，一律開挖追查到底，涉及刑責也會移送地檢署偵辦。

環保局表示，目前台南市列管場址、高潛勢區或熱區，已建立行政區分級制度及訂定巡查頻率，由人員定期巡查，並架設13處監視器系統於重點關切場址監測。

針對，學甲光電場涉及違反興辦事業計畫部分，經發局表示，該案已移請地政局依法裁處，並在去年3月開立處分書，同時去年9月依法廢止該案場設備登記，台電去年已斷電終止併聯。