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2024嘉義咖啡節 舊監獄宿舍群「植感」登場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

2024嘉義咖啡節將於5月18、19日於舊監獄宿舍群登場，今年特別結合嘉義木都文化與永續發展理念將活動全面升級，除了以咖啡策展推出「Side by side」傳遞永續理念，更攜手嘉義大學咖啡研習社辦理2024「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽，兩天活動還有市集、音樂、講座、DIY手作體驗等豐富內容。

嘉義市長黃敏惠表示，1918年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，嘉義市與咖啡有百年歷史淵源，目前咖啡店的密度全台第二，其中也蘊藏著在地青年無限的熱情、創意與活力，為嘉義市注入源源不絕的生命力，邀請大家一起走入木都感受咖啡生活風格魅力。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏強調，今年嘉義咖啡節超級有「植感」，活動地點特別選在充滿木都意象的「舊監獄宿舍群」舉辦，以綠意植栽妝點老屋空間，讓嘉義咖啡節不僅是一場享受美味咖啡的盛會，更是探索城市文化、品味生活風格的好機會。

聚傳媒

咖啡 嘉義 監獄

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