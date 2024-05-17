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老人社宅芳春公寓 嘉義醫院設關懷站守護健康

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義市猶如「老人社宅」芳春公寓住戶健康管理差，衛生福利部嘉義醫院特地在此成立健康關懷站，今天舉行揭牌儀式，關懷住民的身心健康，讓長輩備感溫馨。

嘉義醫院社工室主任林佳慈告訴中央社記者表示，芳春公寓住戶大都獨居，為65歲以上的弱勢長者，猶如老人版的社會住宅，過去因急診室常收治芳春公寓的住民，發現住戶健康管理不佳。

因此，院方自今年3月起，護理人員於1個月會前往3次進行血壓量測、血糖檢測及健康講座等，守護住戶的健康。

林佳慈指出，院方發現芳春公寓住民的健康照護需求，需長期進行，則主動連結民間資源攜手嘉邑行善團、嘉義市輔具資源中心成立健康關懷站，護理人員一樣每個月會前往3次進行健康管理服務。

嘉義醫院「芳春公寓健康關懷站」今天揭牌，由嘉義醫院院長莊仁賓與嘉邑行善團理事長徐文志等人主持，院方並安排「義診活動」，關心住民的健康，讓長輩備感溫馨。

莊仁賓致詞表示，嘉義醫院透過健康關懷站成立，安排定期駐點個管師提供住戶健康諮詢服務，積極導入血壓量測、血糖檢測、健康講座、協助接送住戶整合性篩檢及癌症篩檢等服務，期能主動關懷並提供預防性的醫療服務，守護健康。

住戶 公寓 嘉義

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