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2024台南博物館節啟動 探索博物館場域多元性

中央社／ 記者張榮祥台南17日電

2024台南博物館節今天啟動，以「『域』教於樂：趣遊博物館」為主題，推出各式「玩」博物館的方式，共同探索博物館場域多元性。

台南市長黃偉哲今天啟動台南博物館節，他表示，在交通不便利、網際網路與個人通信設備不普及年代，博物館是保存與散播知識的重要單位，如今網路崛起，知識與資訊隨手可得，博物館提供知識深度與正確性，仍佔有重要地位，還是要多走入實體博物館，眼見為憑，親身體驗學習，和網路知識互補。

黃偉哲說，今年台南博物館節邀來各家博物館參與，台南學子也以主題呈現及分享關心議題；持續3年的「館校合作-南博特調員計畫」，由台南女中響應台南400核心精神，帶來探討族群議題的「走出原路」微型特展。未來博物館節將持續和更多學校合作，培訓有志於台南歷史文化研究的學生。

台南市政府發布新聞稿指出，今年台南博物館節以「『域』教於樂：趣遊博物館」為主題，為期約半個月，台南市立博物館將於18、19日舉辦「博學多聞-博物館逛大街」活動，邀集台南各博物館及地方文化館推出「行動博物館攤車」及「微型展示箱」，另有「博物館bingo連線闖關」及「驚奇博物館列車」桌遊等。

此外，南市博專屬解謎遊戲「全館解謎中」，讓人走訪博物館，近距離接觸文物，體驗穿梭於博物館探索沉浸其中樂趣；台南市立圖書館也推出行動書車巡迴。5月則規劃4場「物語．吾語」講堂，以不同角度聊聊博物館各種可能。

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