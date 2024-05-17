台南安平連3天慶祝總統就職 地方憂釀老街交通惡夢

總統當選人賴清德今晚到台南安平林默娘公園停車場，參加地方宮廟舉辦的慶祝正副總統就職活動。有地方人士擔心將造成安平老街及周遭附近交通大塞車。不過因為今天非假日，安平老街下午兩點半遊客還是零零星星，就職慶祝活動會場也只有當地幾個老人在參觀彩排。警方表示，預計下午下班時間過後才會有人潮，提醒要來的遊客，最好提早可以避免塞車、找停車位的時間。

警方表示，下午4點半才會派員到附近路口交管，外地遊客最好提早在5點以前到達會場，在公園旁的安億路及永華路二段就有100多個停車位，目前還沒有人停。再往南接近健康路段還有很多停車位，安平老街今天非假日，平常要等傍晚6點以後才比較會有人車。

警方說，雖然今天有總統就職慶祝活動，但因為會場距離安平老街還有2公里。而且林默娘公園停車場出入車輛可以直接走永華路、健康路出入，只要提早一點到，不會有塞車或找不到停車位的問題。

賴清德預計晚間7點20到達林默娘公園慶祝會場，欣賞秀琴歌仔戲團演出，抵達後先逛附近市集店家並與店家合影，對方人士預期勢必造成支持群眾爭相來目睹，加上歌仔戲團的人氣，將吸引爆滿民眾，安平本就是觀光重區又逢周末恐造成塞車惡夢。