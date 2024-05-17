玉井望明綠色隧道 明為「這件事」封路2小時大人小孩超嗨
台南市玉井區的望明綠色隧道，沿路兩側種植土芒果樹約175棵，每年4、5月結實纍纍，區公所2019年起舉辦採果活動，搭配社區的芒果青製作DIY體驗，很受親子歡迎，加上報名都在百人左右，名額有限，十分搶手，「果然愛上你了」活動在明天上午登場，望明綠色隧道9時到11時雙向封閉，請用路人注意改道行駛。
台南山區是芒果的主要產區，除了市面上常見的愛文、金煌外，還有原生種的土芒果，以往不少還是路樹，像是柳營區義士路及玉井區望明隧道就是例子，成熟期在每年的4、5月，有民眾就會抓緊機會體驗「槓檨仔」的樂趣，近年區公所也會舉辦採果活動，讓民眾一起來摘土芒果。
玉井區的望明綠色隧道兩旁芒果樹約有175棵，望明社區也有製作芒果青的傳統，推廣在地觀光，玉井區公所從2019年開始舉辦採果活動，就很受民眾歡迎，只有2022年因疫情停辦，每次都是開放報名就秒殺，活動時親子同樂拿著工具忙上忙下，有的笑成一團，氣氛溫馨歡快。
「果然愛上你了」活動登場也宣告芒果季即將拉開序幕，玉井分局分局長陳添新說，為維護活動安全，當天9到11時封閉綠色隧道雙向道路，請民眾配合改道及警察人員指揮，分局同時亦派遣警力於周邊道路加強交通疏導。
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