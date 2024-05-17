時代的眼淚！嘉市又1老店熄燈 鴻圖書局9月底結束營業

嘉義市蛋黃區中央噴水圓環中山路商圈，去年老字號書局大漢書局出售大樓結束營業，今天又有經營33年的老字號鴻圖書局公告，9月底結束營業，即日起打折出清圖書文具等，鴻圖第二代郭姓老闆說，網路數位時代書店經營困難，依勞基法辦理13名員工退休資遣，有禮券的客戶可使用到9月。

鴻圖書局將結束營業消息傳出，讓許多愛書市民感到意外、不捨，「又少了一處飄著書香閱讀空間的老書局，好可惜呀」、「可以不結束營業嗎？」在地臉書社群「嘉義多一點」貼出鴻圖要結束營業消息，「珍重再見鴻圖書局畢業！你有去買過文具嗎？時代的眼淚，現在還有多少人在看書？」

郭姓老闆說，過去書店興盛雇用最多20名員工，隨時書市下滑，業績減少，剩13名員工，去年文化部雖推出「文化成年禮金」補助政策，但時程只有3個月，無法改善現況，書局面對網路書市價格競爭，以及閱讀人口下滑等，愈來愈難經營，書店9月底結束營業出租，書店辦結束營業，保留「鴻圖」商標。

經營書店、圖書漫畫批發的同業說，書局面對網路書市經營困境，難解決，文化部有補助獨立書局，部分獨立書局複合經營維生，大型書局未獲補助，隨著讀書人、大漢書局結束營業，中山路商圈剩墊腳石、良昌書局。

在閱讀形式不斷翻新的年代，文化局為推動閱讀，每年集結書店，一起把紙本書送到讀者面前，推廣「書就是生活的一部份」理念，去年文化局配合文化部成年禮金政策，讓書店提供青年藝文體驗機會，擴大支持藝文產業振興。