聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南老翁失智離家4天找嘸人 警消、家屬總動員
家住台南市後壁區的88歲張姓老翁，13日凌晨4日騎腳踏車從自家出門後就音訊全無，因為沒有任何通訊工具，家屬遍尋不著，趕緊向轄區警方報案，警方調閱監視器發現老翁最後身影出現在離家10多公里的嘉義鹿草鄉，發動超過百人次警消搜索仍一無所獲，家屬十分憂心，希望能早日找到張姓老翁。
白河警分局表示，88歲張姓老翁與兒子住在後壁區新嘉里，由於年事已高有失智情形，但身體狀況算硬朗，還能騎腳踏車在庄頭內四處走動，平時都在早上6、7點出門，這次卻凌晨4時許就起床外出，還往北騎了10多公里前往嘉義鹿草，家人表示張翁會到鹿草買農具、資材等，但已經是在他還能下田工作時的事情。
轄區白河警方接獲家屬報案，調閱監視器畫面逐步比對分析移動軌跡，以鹿草縣下潭雲龍宮為中心點外推，東邊搜尋163線後堀、麻豆店區域，西邊搜尋嘉義義竹、布袋部分區域、台19線朴子、鹽水等區域，往南下切至八掌溪沿線東西向，北邊搜尋鹿草海豐、167線ㄧ帶，發動地毯式搜索、出動空拍機大範圍搜尋仍未發現。
警方與家屬指出，張翁身高約163公分，體重63公斤，失蹤當天穿著白領藍白直細線條長袖襯衫、軍綠色短褲、腳上是藍白夾腳拖、頭戴斗笠、有著濃密白髮沒有牙齒，騎乘水藍色淑女車，置物籃內有雜物、車後有包覆著白色飼料袋的座椅，最後身影出現在嘉義鹿草鄉竹子腳保安宮，民眾所有發現，請通報轄區警方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言