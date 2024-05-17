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台南老翁失智離家4天找嘸人 警消、家屬總動員

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
後壁區張姓老翁13日騎腳踏車出門後下落不明，警消發動搜索未見人影，家屬提供訊息盼協尋。圖／民眾提供
後壁區張姓老翁13日騎腳踏車出門後下落不明，警消發動搜索未見人影，家屬提供訊息盼協尋。圖／民眾提供

家住台南市後壁區的88歲張姓老翁，13日凌晨4日騎腳踏車從自家出門後就音訊全無，因為沒有任何通訊工具，家屬遍尋不著，趕緊向轄區警方報案，警方調閱監視器發現老翁最後身影出現在離家10多公里的嘉義鹿草鄉，發動超過百人次警消搜索仍一無所獲，家屬十分憂心，希望能早日找到張姓老翁。

白河警分局表示，88歲張姓老翁與兒子住在後壁區新嘉里，由於年事已高有失智情形，但身體狀況算硬朗，還能騎腳踏車在庄頭內四處走動，平時都在早上6、7點出門，這次卻凌晨4時許就起床外出，還往北騎了10多公里前往嘉義鹿草，家人表示張翁會到鹿草買農具、資材等，但已經是在他還能下田工作時的事情。

轄區白河警方接獲家屬報案，調閱監視器畫面逐步比對分析移動軌跡，以鹿草縣下潭雲龍宮為中心點外推，東邊搜尋163線後堀、麻豆店區域，西邊搜尋嘉義義竹、布袋部分區域、台19線朴子、鹽水等區域，往南下切至八掌溪沿線東西向，北邊搜尋鹿草海豐、167線ㄧ帶，發動地毯式搜索、出動空拍機大範圍搜尋仍未發現。

警方與家屬指出，張翁身高約163公分，體重63公斤，失蹤當天穿著白領藍白直細線條長袖襯衫、軍綠色短褲、腳上是藍白夾腳拖、頭戴斗笠、有著濃密白髮沒有牙齒，騎乘水藍色淑女車，置物籃內有雜物、車後有包覆著白色飼料袋的座椅，最後身影出現在嘉義鹿草鄉竹子腳保安宮，民眾所有發現，請通報轄區警方。

張姓老翁身影出現在10多公里外的嘉義鹿草竹子腳保安宮。圖／民眾提供
張姓老翁身影出現在10多公里外的嘉義鹿草竹子腳保安宮。圖／民眾提供
警消出動逾百餘人次搜尋。圖／民眾提供
警消出動逾百餘人次搜尋。圖／民眾提供

嘉義 失智 失蹤 監視器 警察

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