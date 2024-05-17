快訊

荷包哭了！ 50嵐「4縣市」6月1日起上漲5元 只有「這品項」不漲

台股收2萬1258點 蔡英文執政8年指數漲1.6倍

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會明年在雲林 縣府徵求300支獅隊大匯演

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
圖為雲林縣大埤鄉仁和國小龍鳳獅隊。圖／本報資料照
圖為雲林縣大埤鄉仁和國小龍鳳獅隊。圖／本報資料照

2025年全國運動會將在雲林縣舉行，為讓雲林縣民都能參與這項運動盛事，縣府擬徵求300隊舞獅隊、千人土風舞隊及武術結合街舞的表演隊伍，近日將開放民眾自組隊伍報名。

雲林縣議員蔡東富今天在議會質詢時提出，雲林縣各村落有很多獅陣，是地方傳統特色文化，若能在全國運動會表演，不僅增加民眾的參與感，現場一定非常壯觀。

縣府教育處長邱孝文表示，蔡東富議員的建議縣府已納入規畫，初步設定徵求300隊，會透過藝術總監指導，編舞整合成10分鐘左右的表演節目，包括如何走位、進場，都需要整合、訓練，利用這個機會讓各鄉鎮村落被認識，希望縣民都能共同參與，會先在斗南田徑場練習，近日將公布報名辦法。

邱孝文表示，除舞獅隊大匯演，也將規畫千人土風舞、武術結合街舞的表演節目，屆時將同步開放報名。雲林縣睽違多年再度籌辦全國運動會，希望全民共同參與，讓全國各地看見雲林。

傳統文化 全運會 街舞 運動 雲林

延伸閱讀

雲林萬寶龍生育津貼每胎6萬奏效 今年1至4月新生兒逆勢飆升

六房媽過爐陣頭特色多！雲科大師生出書記錄宗教亮點 贈圖書館典藏

影／太陽光電場緊鄰住宅區 雲林元長鄉村民抗爭反對

中職／獅隊二壘手有「7年詛咒」？因場外事務離隊已有3例

相關新聞

時代的眼淚！嘉市又1老店熄燈 鴻圖書局9月底結束營業

嘉義市蛋黃區中央噴水圓環中山路商圈，去年老字號書局大漢書局出售大樓結束營業，今天又有經營33年的老字號鴻圖書局公告，9月底結束營業，即日起打折出清圖書文具等，鴻圖第二代郭姓老闆說，網路數位時代書店經營困難，依勞基法辦理13名員工退休資遣，有禮券的客戶可使用到9月。

台南安平連3天慶祝總統就職 地方憂釀老街交通惡夢

總統當選人賴清德今晚到台南安平林默娘公園停車場，參加地方宮廟舉辦的慶祝正副總統就職活動。有地方人士擔心將造成安平老街及周...

玉井望明綠色隧道 明為「這件事」封路2小時大人小孩超嗨

台南市玉井區的望明綠色隧道，沿路兩側種植土芒果樹約175棵，每年4、5月結實纍纍，區公所2019年起舉辦採果活動，搭配社...

台南老翁失智離家4天找嘸人 警消、家屬總動員

家住台南市後壁區的88歲張姓老翁，13日凌晨4日騎腳踏車從自家出門後就音訊全無，因為沒有任何通訊工具，家屬遍尋不著，趕緊向轄區警方報案，警方調閱監視器發現老翁最後身影出現在離家10多公里的嘉義鹿草鄉，發動超過百人次警消搜索仍一無所獲，家屬十分憂心，希望能早日找到張姓老翁。

全運會明年在雲林 縣府徵求300支獅隊大匯演

2025年全國運動會將在雲林縣舉行，為讓雲林縣民都能參與這項運動盛事，縣府擬徵求300隊舞獅隊、千人土風舞隊及武術結合街舞的表演隊伍，近日將開放民眾自組隊伍報名。

雲林萬寶龍生育津貼每胎6萬奏效 今年1至4月新生兒逆勢飆升

雲林縣新生數屢創新低，縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，今、明兩年出生新生兒可獲生育津貼6萬元，成功刺激生育率，今年1至4月新生兒人數較去年同期增加490人，至今已發出9千多萬元生育津貼，社會處預估年底新生兒人數可望逆勢成長，突破5千人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。