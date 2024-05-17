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全運會明年在雲林 縣府徵求300支獅隊大匯演
2025年全國運動會將在雲林縣舉行，為讓雲林縣民都能參與這項運動盛事，縣府擬徵求300隊舞獅隊、千人土風舞隊及武術結合街舞的表演隊伍，近日將開放民眾自組隊伍報名。
雲林縣議員蔡東富今天在議會質詢時提出，雲林縣各村落有很多獅陣，是地方傳統特色文化，若能在全國運動會表演，不僅增加民眾的參與感，現場一定非常壯觀。
縣府教育處長邱孝文表示，蔡東富議員的建議縣府已納入規畫，初步設定徵求300隊，會透過藝術總監指導，編舞整合成10分鐘左右的表演節目，包括如何走位、進場，都需要整合、訓練，利用這個機會讓各鄉鎮村落被認識，希望縣民都能共同參與，會先在斗南田徑場練習，近日將公布報名辦法。
邱孝文表示，除舞獅隊大匯演，也將規畫千人土風舞、武術結合街舞的表演節目，屆時將同步開放報名。雲林縣睽違多年再度籌辦全國運動會，希望全民共同參與，讓全國各地看見雲林。
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