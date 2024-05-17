雲林萬寶龍生育津貼每胎6萬奏效 今年1至4月新生兒逆勢飆升
雲林縣新生數屢創新低，縣長張麗善推出「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，今、明兩年出生新生兒可獲生育津貼6萬元，成功刺激生育率，今年1至4月新生兒人數較去年同期增加490人，至今已發出9千多萬元生育津貼，社會處預估年底新生兒人數可望逆勢成長，突破5千人。
雲林縣2023年新生兒僅3206人，再創新低，張麗善去年底公布「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，首胎生育津貼從一萬元加碼至3萬元，今、明年大小龍年出生再加碼坐月子補助3萬元，每胎可領6萬元，為全台最多，要在2年內催生一萬名新生兒。
雲林縣議員王又民今在議會關心萬寶龍計畫執行狀況，社會處長林文志說，今年1至4月請領生育津貼新生兒數有1542人，較去年同期1052人增加490人，其中又以4月增加210人最多。
林文志說，雲林新生兒數多年來都是逐年下降，不見上升趨勢，今年1至4月出現逆轉，截至目前為止已發出9千多萬元生育津貼，預估今年底有機會突破5千新生兒，達成縣長張麗善預設目標，甚至可能還要追加預算。
根據雲林縣戶政資料顯示，今年1至4月新生兒數增加最多的鄉鎮為斗六70人、虎尾57人、北港50人。萬寶龍計畫只要在生產前父或母一方設籍雲林滿3個月，前三胎提升補助至3萬元，第四胎起每胎補助10萬元，只要在2024、2025大小龍年生產者，再加碼3萬元坐月子補助，也就是前3胎即可獲得生育補助6萬元、第4胎起可獲補助13萬元。
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