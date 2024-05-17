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紅文旦故鄉治水有感！台南麻豆埤頭排水改善6月完工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南市府水利局在麻豆埤頭分期治水改善，目前進行到最後一哩路，在社區小排水完工後，居民及農民將不再擔憂淹水問題。圖／南市水利局提供
南市府水利局在麻豆埤頭分期治水改善，目前進行到最後一哩路，在社區小排水完工後，居民及農民將不再擔憂淹水問題。圖／南市水利局提供

台南市麻豆區有文旦故鄉稱號，全市栽種面積近110公頃，麻豆就占8成左右，其中埤頭里、小埤里就是重要產區，往年因地勢及排水問題，遭逢颱風暴雨就會出現淹水情形，造成農業損失及民生不便，因此列為治水重點區域，經設置抽水站、集水路工程後有明顯改善，4月初2小時強降雨累積60毫米雨量都沒淹水，總算讓居民鬆口氣，第三期小埤頭小排水路改善進行中，預計6月完工，社區防護更完備。

埤頭里地區排水全長約3.8公里，在西邊寮橋匯入麻豆排水系統，集水區就是文旦產區，也有「紅文旦故鄉」稱號，2015年杜鵑颱風侵襲，一天內累積270毫米雨量，淹水面積達150公頃，水深超過膝蓋久久不退，居民印象深刻，南市水利局逐年分期推動改善。

水利局爭取中央經費6000萬施作小埤抽水站及小埤社區調節前池，去年4月啟用，抽水站每秒可抽排5.3噸的水，第二步推動小埤頭中排二蒐集水路工程，設分洪涵管導引農田逕流，保護社區並抽排農地積水，工程在去年底完工，直到上個月1日凌晨持續2小時強降雨，雖然累積逾60毫米雨量，所幸排水設施見效未有災情。

由於社區排水多為早期老舊砌石溝，通水斷面不足，也會因水流沖刷崩落損害，水利局今年投入500萬進行小埤頭小排水路改善，將排水加寬加高，後續還有小埤頭普庵寺社區排水，完成後讓民眾家園及柚園都不用再受水患侵擾。

南市府水利局在麻豆埤頭分期治水改善，目前進行到最後一哩路，在社區小排水完工後，居民及農民將不再擔憂淹水問題。圖／南市水利局提供
南市府水利局在麻豆埤頭分期治水改善，目前進行到最後一哩路，在社區小排水完工後，居民及農民將不再擔憂淹水問題。圖／南市水利局提供

文旦 水利局 雨量

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