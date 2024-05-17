綠營南市主委改選！陳金鐘喊「顧好立院」 郭國文：雙倍守護

民進黨黨職改選在即，台南市黨部主委候選人陳金鐘今以「專職、非兼差」為主題，呼籲黨員屆時主委選舉投票，要支持專職擔任主委工作的人；對此，同為候選人的立委郭國文回應，自己身為立委，站在民意第一線，更能加強黨部與社會大眾的溝通與交流。

陳金鐘認為，國會3黨不過半是台灣當前最大困境，立法院的攻防更攸關台灣未來，這段期間走訪基層時，不少黨員為他加油打氣，也呼籲郭國文信守立委職責，專心守護立法院；尤其，許多民眾對民進黨仍有期許，也不樂見民進黨派系或公職人員，包山包海式的包攬各項職務。

陳金鐘強調，專職主委、跨越派系、黨務革新是其參選主委的3大承諾，呼籲黨員全力支持，讓郭國文專心守護立法院。

對此，郭國文提到，賴清德也是副總統兼任黨主席，大家參選是出自於對台南發展的擔憂，進而也都有改革民進黨的使命感。

郭國文表示，自己身為立委、站在民意第一線，能夠加強黨部與社會大眾的溝通與交流，更有利於讓民進黨親近民意；過去選舉期間曾獲得公督盟與口袋國會認可為優秀立委，能兼顧國會與台南，未來若擔任台南市黨部主委，也會用拚勁守護國會與台南。