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高鐵雲林站7月起每周增15班次 紓解一票難求窘境

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨立委張嘉郡今表示，高鐵已同意增班，7月1日起每周常態增班15班，從現行277班次增加至292班，未來若運量仍持續增加，會再請高鐵通盤檢討班次。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡今表示，高鐵已同意增班，7月1日起每周常態增班15班，從現行277班次增加至292班，未來若運量仍持續增加，會再請高鐵通盤檢討班次。記者陳雅玲／攝影

雲林旅外人口居全國之冠，高鐵使用需求高，常有民眾買不到票，地方殷殷期盼高鐵雲林站增班，國民黨立委張嘉郡今表示，高鐵已同意增班，7月1日起每周常態增班15班，從現行277班次增加至292班，未來若運量仍持續增加，會再請高鐵通盤檢討班次。

高鐵雲林增班不分藍綠都關注，多次爭取增班仍不敷使用，國民黨立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄等人在立法院多次爭取高鐵增班，張嘉郡表示，今天高鐵公司副總經理鄒衡蕪已向她說明高鐵公司的增班政策，在現有班次營運許可之下，7月起每周將常態增班15班次，其中10班分布在周一至周五上下班尖峰時段，5班次分布在假日。

張嘉郡說，她常接獲鄉親陳情，這幾年經常買不到高鐵票，被迫只能在鄰近的嘉義或彰化站下車，她重返立院後，認為高鐵雲林增班是當務之急，她除在立院質詢，也邀請交通部到雲林會勘，終於獲得正面回應。

未來增班15班將踩跳蛙式停靠方式，而非站站停方式，以縮短通勤時間，張嘉郡說，她感謝高鐵的正面回應，讓鄉親回家之路不再遙遠，希望增班後能有效調解商務通勤時段與假日出遊時段的搭車人潮，未來運量若仍飽和，希望高鐵公司能在專業考量上，再進行通盤檢討，替雲林站再增加更多班次。

張嘉郡 雲林 高鐵

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