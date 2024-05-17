那個男人回來了！ 黃文擇辭世2年 AI技術還原素還真配音

霹靂布袋戲黃文擇被稱為「八音才子」，配音角色多，聲線廣，黃文擇2年前辭世後，霹靂一哥素還真由其他配音員配音，戲迷最近發現，素還真的配音改回黃文擇配音，戲迷驚喜說，霹靂布袋戲新劇終於利用AI技術，還原黃文擇的素還真配音，令人期待。

霹靂國際多媒體布袋戲當家主角素還真，30多年來擁有國內外廣大粉絲，「八音才子」黃文擇前年病逝後，素還真改由其他配音員配音。

霹靂布袋戲最近推出新劇「霹靂英雄戰紀之刜伐世界」，素還真配音還原黃文擇的原配音，戲迷驚喜，臉書「程式設計師碎碎唸」提及，「那個男人回來了」，他說自從黃大師過世後，霹靂布袋戲新劇終於採用AI還原素還真的聲線，有9成像，他說AI有利有弊，就像AI將鄧麗君帶回舞台的概念。

許多戲迷說懷念黃文擇的配音，因為有些東西是無可取代，素還真起於黃文擇，霹靂起於黃氏兄弟，也有戲迷建議，新劇中，舊角色都改AI由黃文擇配音，新角色再由新配音員配音，這樣可讓原來的戲迷，更容易融入劇情中。

黃文擇前年6月辭世，享壽67歲，告別追思會當天，千名親友及戲迷到場為他送行；黃文擇配音角色超過4000個，人和動物都有，聲線多變，音調生動，被稱為「八音才子」，是霹靂布袋戲靈魂人物；他曾接受媒體訪問時說，為了幫電影「素還真」配音，他曾工作3天3夜沒睡覺，只為重現經典。