嘉市「王偉忠故鄉」期待近20年 終盼到發包改建眷村生活文化館

嘉義市建國二村及復興新村是早期國軍眷村，2005年搬遷經國新城，基地2020年市地重劃開發，目前公共設施動工，基地遺留4棟眷舍，面積300餘平方公尺，市府規畫建眷村生活文化館，進行規畫設計，預計年底前發包，明年底前完工；眷村居民開心說，許多老榮民榮眷都走了，盼了近20年，總算盼到眷村生活文化館要發包動工好消息。

文化局長盧怡君說，眷村生活文化館將以記憶傳承、重現歷史脈絡、眷村聚落空間體驗為主，已召開多次跨局處協調會，討論整體整合，現正進行規劃設計以及提送都市設計委員會審議，眷村文物館除文物展覽，將保存建國二村原始建築物，結合舊屋重建及遺址空間，新舊建築融合方式，向子孫述說眷村生活歷史痕跡。

文化局表示，眷村生活文化館經費市府自籌，未獲中央補助，預算4000萬元從2022起分4年編列，榮獲推展社教有功個人獎的眷村榮民陳小鯨，收集的數百件眷村文物典藏文化局庫房；陳小鯨及經國新城里長陳金虎都說，會配合市府建眷村生活文化館，提供眷村文史文物展覽。

建國二村、復興新村基地9.3頃，由工務、交通、建設、都發及文化局合作開發。文化局負責眷村生活文化館工程，整合遺構建築、北側公園用地及南側廣場兼停車場用地，規畫具休憩綠帶及人文歷史眷村文化園區，平衡遺址保存與區域開發，提供市民了解人文歷史公園廣場，述說城市記憶與故事。