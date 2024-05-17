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國中會考明天登場祈福吉祥物創新多樣化 黃敏惠送金鑰祈福御守

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市「勇媽」市長黃敏惠送會考考生「金鑰祈福御守」，為考生加油。圖／嘉市府提供
嘉市「勇媽」市長黃敏惠送會考考生「金鑰祈福御守」，為考生加油。圖／嘉市府提供

國中教育會考明、後天登場，回歸疫情前標準作業程序，今年嘉義考區會考在嘉縣市共5所考場學校舉行，總計5630名考生報名；時代變遷，祈福金榜題名、求神明庇佑不變，但祈福吉祥物食物創新多樣化，嘉市「勇媽」市長黃敏惠送考生「金鑰祈福御守」，為考生加油。

教育處長郭添財說，因應疫情試務應變及強制措施取消，回歸疫情前標準作業程序，今年嘉義考區會考援例在嘉中、嘉女、嘉工、民雄農工及東石高中5所考場學校舉行，總計5630名考生報名，嘉市計有2715名應屆國三生應試，考場今天公布考場平面圖及試場分配表，考生可在下午3點至5點到考場認識環境，但不得進入試場。

北興國中校長張仁澤與家長會長，日前帶師生到鎮南聖神宮，向供奉的至聖先師孔子上香，祈求考生金榜題名；民生國中校長張金龍帶領教師、考生，拿寫著「加油」、「上榜」等精神鼓勵文字標語手牌，為考生加油打氣。

北興還特地為考生準備「包子、粽子、雞腿、銅鑼燒」的幸福午餐，希望考生「獨占先機、眼明手快，包中第一志願」，「一舉銅鑼震天龍門躍，金榜題名天下知」，各校卯足全力，預祝考生金榜題名。

市府為考生準備專屬祈福小物「金鑰祈福御守」，祝福大家「下筆有如神助，考的都會，猜的都對」，祈願考生們潛能無限+1，無限發揮。

黃敏惠說，會考是孩子們學習生涯中首場大型考試，也是累積3年學習成果的試金石，勉勵考生平常心應試，堅持到底。考前衝刺這幾天，要吃好睡飽，備妥應考用品，預祝大家會考順利成功。

針對考生多的嘉中、嘉女及嘉工3個考場，市府請台電、水公司、警局協助考場電力、供水、交通安全維護。會考時臨近考場活動配合降低音量，相關工程暫停施工，維護考生權益。

北興國中校長張仁澤與家長會長，日前帶師生到鎮南聖神宮，向供奉的至聖先師孔子上香，祈求考生金榜題名。圖／取自北興國中臉書
北興國中校長張仁澤與家長會長，日前帶師生到鎮南聖神宮，向供奉的至聖先師孔子上香，祈求考生金榜題名。圖／取自北興國中臉書
民生國中校長張金龍帶領教師、考生，拿寫著「加油」、「上榜」等精神鼓勵文字標語手牌，為考生加油打氣。圖／取自民生國中臉書
民生國中校長張金龍帶領教師、考生，拿寫著「加油」、「上榜」等精神鼓勵文字標語手牌，為考生加油打氣。圖／取自民生國中臉書
民生國中校長張金龍帶領教師、考生，拿寫著「加油」、「上榜」等精神鼓勵文字標語手牌，為考生加油打氣。圖／取自民生國中臉書
民生國中校長張金龍帶領教師、考生，拿寫著「加油」、「上榜」等精神鼓勵文字標語手牌，為考生加油打氣。圖／取自民生國中臉書
北興國中校長張仁澤與家長會長，日前帶師生到鎮南聖神宮，向供奉的至聖先師孔子上香，祈求考生金榜題名。圖／取自北興國中臉書
北興國中校長張仁澤與家長會長，日前帶師生到鎮南聖神宮，向供奉的至聖先師孔子上香，祈求考生金榜題名。圖／取自北興國中臉書

嘉義 國中教育會考 孔子 疫情 黃敏惠

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