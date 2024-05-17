嘉義咖啡節「植感」傳承永續 嘉大新商品醬油冰淇淋吸睛

嘉義市咖啡店密度全台第2，市府推咖啡經濟學，去年首辦咖啡節，為產地與消費市場搭起平台，今年咖啡節超過30家品牌業者共襄盛舉；另，嘉大員工消費合作社主打校方自產百餘種商品，最有代表性是「黑白雙將」醬油、牛羊奶，近來合作社結合推出醬油冰淇淋，甜中帶鹹，有濃郁乳香又有醬油甘醇，受青睞。

咖啡節18、19日將在舊監獄宿舍群熱鬧登場！承辦的工商發展投資策進會結合木都文化與永續理念將活動升級，營造展場「植感」，推出「Side by side」傳遞永續理念，攜手嘉大咖啡研習社辦理「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽，還有市集、音樂、講座、DIY手作體驗等。

包括青年創業風格咖啡店、阿里山咖啡莊園、手作甜點、家樂福等超過30家品牌業者參與，邀請國王蝴蝶咖啡主理人「吳連銘」與百懋國際「曾伊慧」老師等咖啡職人開講，安排創作歌手王彙筑等人演出，設計印有咖啡節公仔義式濃縮咖啡杯，供民眾消費集點兌換，資訊可上嘉市工商發展投資策進會臉書粉絲專頁查詢。活動時間18、19日下午3點到晚上8點。

嘉大員工消費合作社以嘉大自產百餘種商品主打，最有代表性是「黑白雙將」醬油、牛羊奶，合作社經理朱淑玲說，曾有消費者慕名而來吃鮮奶冰淇淋，想買嘉大醬油，詢問能不能試味道，想滴2滴醬油冰淇淋上讓她品嘗，這段插曲令她思考如果「黑白雙將」融合後冰淇淋，「強中再更強」或許可撞出火花，經大半年研發，去年校慶前推出「醬油冰淇淋」，甫上市即吸引大家目光。