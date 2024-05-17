聽新聞
test
0:00 / 0:00

朴子藝術公園沙坑狗便 孩童嫌好臭

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣朴子藝術公園沙坑採開放式設計，近期陸續有民眾反映出現疑似動物糞便。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子藝術公園沙坑採開放式設計，近期陸續有民眾反映出現疑似動物糞便。記者黃于凡／攝影

嘉義縣朴子藝術公園斥資8253萬元改造去年6月完工啟用，設有攀爬網、滑梯、沙坑等共融式遊具，至今近1年，陸續有民眾反映沙坑出現動物糞便，充斥臭味及蒼蠅，孩子不敢靠近；朴子市公所表示，盼發揮公德心，也會派員加強清潔、研議改善場地。

楊姓縣民近日在臉書社團「朴子民意觀察站」發文貼出沙坑照片，表示最近帶孩子去溜滑梯、玩沙子，可是很多小孩都抱怨「沙坑好臭」，定睛一看發現竟有疑似有貓狗的糞便在沙坑內，上面還聚集許多蒼蠅。

安福里里長林岳平說，環境衛生不佳恐影響孩子健康，但不建議設圍欄，孩子跌倒容易受傷，也認為流浪狗氾濫是最大問題，結紮後原地野放還是會隨地大便，應設法根除問題。

朴子市長吳品叡說，已在一旁的工作倉庫右側設有「狗便清潔袋」，希望逐漸培養飼主清狗便習慣，如果是流浪狗的排泄則難防治，當初是縣府委外規畫設計，將向建設處討論場地改善方案。

朴子藝術公園占地3萬6000多平方公尺，增加草皮面積、梳理過密樹木，鋪設無障礙環園步道，也新設攀爬網、滑梯及沙坑等共融式遊具，全區採開放式通透設計。建設處長郭良江說，公園管理單位是朴子市公所，已請公所加強管理。

朴子 流浪狗

延伸閱讀

斥資8253萬蓋朴子藝術公園 沙坑狗便蒼蠅群聚 孩子不敢靠近

嘉縣朴子就業中心5月11日徵才 提供600個工作機會

流浪狗結紮後遭棄放 TNVR做半套？議員：助長二次流浪

東航客機緊急滑梯被故意放出？疑空服員鬧脾氣 航空公司致歉

相關新聞

大逆轉！「阿龍」非原創 台文館道歉

國立台灣文學館昨天發布道歉聲明，指接獲委託廠商蹦世界數位創意公司告知，「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也是經偽造...

朴子藝術公園沙坑狗便 孩童嫌好臭

嘉義縣朴子藝術公園斥資8253萬元改造去年6月完工啟用，設有攀爬網、滑梯、沙坑等共融式遊具，至今近1年，陸續有民眾反映沙...

嘉義咖啡節「植感」傳承永續 嘉大新商品醬油冰淇淋吸睛

嘉義市咖啡店密度全台第2，市府推咖啡經濟學，去年首辦咖啡節，為產地與消費市場搭起平台，今年咖啡節超過30家品牌業者共襄盛...

住宅旁種電 雲林瓦磘村強烈抗議

雲林縣元長鄉瓦磘村太陽光電場才開工就爆發激烈陳抗，昨天數十名村民聚集工地抗議，指施工單位未協調霸王硬上弓，在靠近住宅不到...

南市北區雨水下水道 拚9月完工

台南市北區公園北路與西門路口周邊地勢低窪，逢大雨淹水，市府爭取5千多萬元建雨水下水道，原定6月完工，因挖到舊城牆遺址造成...

南市稻熱病蔓延減產至少3成 郭國文：輔導農民改品種

4月底鋒面來襲強降雨後，南市稻米產區陸續傳出稻熱病災情，從南邊的新市區一路往北，包括後壁、柳營、新營、白河、六甲、下營、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。