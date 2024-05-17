朴子藝術公園沙坑狗便 孩童嫌好臭

嘉義縣朴子藝術公園斥資8253萬元改造去年6月完工啟用，設有攀爬網、滑梯、沙坑等共融式遊具，至今近1年，陸續有民眾反映沙坑出現動物糞便，充斥臭味及蒼蠅，孩子不敢靠近；朴子市公所表示，盼發揮公德心，也會派員加強清潔、研議改善場地。

楊姓縣民近日在臉書社團「朴子民意觀察站」發文貼出沙坑照片，表示最近帶孩子去溜滑梯、玩沙子，可是很多小孩都抱怨「沙坑好臭」，定睛一看發現竟有疑似有貓狗的糞便在沙坑內，上面還聚集許多蒼蠅。

安福里里長林岳平說，環境衛生不佳恐影響孩子健康，但不建議設圍欄，孩子跌倒容易受傷，也認為流浪狗氾濫是最大問題，結紮後原地野放還是會隨地大便，應設法根除問題。

朴子市長吳品叡說，已在一旁的工作倉庫右側設有「狗便清潔袋」，希望逐漸培養飼主清狗便習慣，如果是流浪狗的排泄則難防治，當初是縣府委外規畫設計，將向建設處討論場地改善方案。

朴子藝術公園占地3萬6000多平方公尺，增加草皮面積、梳理過密樹木，鋪設無障礙環園步道，也新設攀爬網、滑梯及沙坑等共融式遊具，全區採開放式通透設計。建設處長郭良江說，公園管理單位是朴子市公所，已請公所加強管理。