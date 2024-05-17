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住宅旁種電 雲林瓦磘村強烈抗議

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣元長鄉瓦磘村緊鄰住宅區建造太陽能電場，未經協調施工，引起村民強烈不滿陳抗，場面激烈，村民揚言抗爭到底。記者蔡維斌／攝影
雲林縣元長鄉瓦磘村緊鄰住宅區建造太陽能電場，未經協調施工，引起村民強烈不滿陳抗，場面激烈，村民揚言抗爭到底。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉瓦磘村太陽光電場才開工就爆發激烈陳抗，昨天數十名村民聚集工地抗議，指施工單位未協調霸王硬上弓，在靠近住宅不到2公尺距離設光電場，議員蔡明水及元長鄉長李明明等民代首長聲援，業者指大家既反對，可用5千萬元買回土地設備，引起村民不滿，場面激烈，村民揚言將埋鍋造飯直到電場移走為止。

占地千坪元長鄉瓦磘太陽能光電場，去年9月向縣府申請設立即遭村民反對，該案場上周開工，村民昨天聚集數十人舉布條陳抗，元長鄉公所、代表會及議員蔡明水、張維心、陳俊龍、陳乙辰等多人聲援。

村長陳中一及村民群情激動要求停工，自救會陳安邦等人說，大家並非反對綠能，但光電場緊鄰住宅區不到2公尺，安全堪虞且業者未與地方協調霸王硬上弓強行施工，加上謠言四起，指誰拿誰的錢，搞得和諧村子烏煙瘴氣，政府如何會讓電場設住宅旁，太離譜了。

村長及多名地方人士相繼出面發誓自清，絕無「被人摸頭」，縣府建設處科長徐瑞甫說明案場申請過程，強調該地屬建地合法，縣府許可，希望大家協調。鄉長李明明表示，案場距離住宅太近了，「再生能源發電設備管理辦法」應修訂，規定距離住宅一定距離。

陳姓業者承認未與地方協調，強調太陽能無害，案場合法且依地方要求協助把電塔地下化，若大家反對可用5千萬元買回土地設備。引起村民不滿叫罵，場面一度火爆。蔡明水等人指出，在村子中心蓋電場，無法接受，未來不排除提案要求中央或地方修訂法規，保障居民權益。

議員 鄉長 陳抗

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