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大逆轉！「阿龍」非原創 台文館道歉

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
國立台灣文學館吉祥物「阿龍」遭控抄襲對岸作品。圖／翻攝台文館臉書
國立台灣文學館吉祥物「阿龍」遭控抄襲對岸作品。圖／翻攝台文館臉書

國立台灣文學館昨天發布道歉聲明，指接獲委託廠商蹦世界數位創意公司告知，「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也是經偽造產出。館方因廠商提供的不實資料，日前所做回應，造成社會騷動；也因無法進一步即時回應社群媒體民眾提問，引發後續風波，在此向原創作者及社會大眾表達誠摯歉意，相關圖案立即下架，並追究廠商責任。

道歉聲明引來許多網友撻伐，有網友還把之前台文館的強硬回應、名嘴及網路攻擊對岸的內容整理成懶人包嘲諷；不過還是有人堅持「這一定是中國在認知作戰」。

台文館表示，5月8日接獲媒體詢問讀者投書，有關官方FB粉絲專頁發布「尋星之旅—文學星圖的展望」實境解謎遊戲、新春活動等貼文，當中出現的角色「阿龍」非原創，當下即請廠商查證。廠商以附有日期網頁截圖及錄影為證據，表示該圖原創，館方才據此提供媒體相關資料。

台文館表示，因外界針對相關事證提出諸多質疑，館方責成廠商再次查明，提出更明確事證。經過數日聯繫，廠商於昨天證實，「阿龍」相關圖像確實非原創，並已發表道歉聲明。此事件損害台文館聲譽與權益至深，將針對廠商侵權行為，依據採購法及契約規定，進行求償並追究相關法律責任，也立即將本案相關委製內容下架。

館方聲明，未來將建立更為嚴謹的審查機制，秉持積極處理、實事求是的精神，把關圖文運用，以確保無侵害智慧財產權情事。連日造成社會紛擾，再次向原創作者及社會大眾致歉。蹦世界數位創意股份有限公司道歉聲明連結：https://tinyurl.com/mwp3nfmt

台灣「阿龍」圖像遭控抄襲對岸作品引發爭議論戰，台文館呂委外廠商發表道歉聲明，承認抄襲對岸作品，網友找出過去挺綠名嘴網路側翼攻擊對岸的內容做出懶人包來嘲諷。記者周宗禎／翻攝
台灣「阿龍」圖像遭控抄襲對岸作品引發爭議論戰，台文館呂委外廠商發表道歉聲明，承認抄襲對岸作品，網友找出過去挺綠名嘴網路側翼攻擊對岸的內容做出懶人包來嘲諷。記者周宗禎／翻攝

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