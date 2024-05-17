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南市北區雨水下水道 拚9月完工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構而延宕，市府表示希望趕在9月完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構而延宕，市府表示希望趕在9月完工。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區公園北路與西門路口周邊地勢低窪，逢大雨淹水，市府爭取5千多萬元建雨水下水道，原定6月完工，因挖到舊城牆遺址造成工程延宕，施工區位在市區交通樞紐，車流量大，影響交通，議員昨天質詢，要求市府盡速解決；市府指出，遺址將以土覆蓋保留，管線改從上而過，目前剩40多公尺未開挖，希望趕在9月完工，可讓逾2000住戶脫離淹水之苦。

台南舊城區古蹟多，地裡埋藏不少遺構，近年多項公共工程，都因挖到遺址使工程延宕，北區公園北路與西門路口附近因地勢低窪，逢大雨淹水，近年議員常質詢希望改善，由於此區人口密集，也是都市蛋黃區，居民要求徹底解決淹水問題。

市府向水利署爭取5400多萬元建雨水下水道，去年6月動工，預計6月完工，但今年初施工挖到舊城牆遺構，經文史專家會勘確認，停止挖掘，原地保留遺構，覆土後管線從上而過，但也影響施工進度。

議員周嘉韋質詢，此區為人口密集高度發展區，每天車流量大，施工影響交通，眼看雨季將來，若無法提早完成，又會發生淹水，要求盡速解決問題，及早完工。

水利局長邱忠川說，雨水下水道工程全長220公尺，還剩40多公尺管線沒埋，希望台電最近完成管線埋設後，接下來開挖不要再挖到遺構，若沒再挖到遺構，預計9月完工，可讓至少2000戶脫離淹水之苦。

目前仍在施工的中西區成功國小重建工程，也是挖到遺構，工程進度一延再延，蓋了快6年還沒完工，5年來成功國小畢業典禮都在北區文賢國中舉辦，原本希望今年畢業典禮回到成功國小，因工程沒完工，使用執照未拿到，校方決定仍在借讀的文賢國中辦畢業典禮，校長鄭國斌只能向學生及家長說對不起，將創下國內小學從小一入學上課到畢業，都沒在自己學校上課罕見紀錄。

淹水 畢業典禮 遺址

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