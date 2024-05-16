南市稻熱病蔓延減產至少3成 郭國文：輔導農民改品種

4月底鋒面來襲強降雨後，南市稻米產區陸續傳出稻熱病災情，從南邊的新市區一路往北，包括後壁、柳營、新營、白河、六甲、下營、官田等產區都「中招」，5月下旬後將進入收成期，農民看著乾枯稻穗搖頭興嘆，辛苦大半年卻在最後出狀況，粗估減產約在2成左右，立委郭國文16日邀集農糧署等相關單位會勘，希望除了啟動水稻保險外，公糧收購標準也可以做出調整。

近期南市稻米產區傳出「穗稻熱病」，看似結實纍纍的稻穗其實已經乾枯發白，裡面其實是「空包彈」，影響產量甚鉅，根據農民回報，至少減產2成左右，甚至還有人收不到5成，近日中央、地方民代實地會勘，農民說抽穗期遇上鋒面降雨，隨即又是高溫氣候造成病害大起。

官田區青農陳鴻偉耕作面積約11公頃，他說，今年「台南11號」的災情特別嚴重，鋒面降雨前他就有噴藥，但幾乎沒有效果，是否要改變用藥或稻作品種，農政單位應該適時給農民建議；有農民則表示天然災害現金救助取消後，全面改為水稻保險，基本型損失達2成，一分地就有1800元補助，但質疑取樣方式「看得到、吃不到」。

立委郭國文說，5月底、6月初就是收成期，希望農糧署盡快調查稻作損害狀況，啟動水稻保險理賠，另外在今年的公糧收購標準上則能從寬認定，讓農民的損失降到最低，但反對調升公糧收購價，認為反而會造成稻米產業崩盤。

農糧署副署長姚志旺表示，公糧收購有相關規定，而對於農民反應的水稻保險採樣基準，在進入收成期後，農業局及區公所開始作業，執行上會更注意，並盡速計算出結果；台南農改場場長羅正宗則建議農民田間管理上應經常更換用藥，避免產生抗藥性。