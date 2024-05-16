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南市府陳淑姿、古秀妃將入閣 黃偉哲贈牌致謝

中央社／ 台南16日電
陳淑姿及古秀妃預定5月19日退職入閣，黃偉哲頒贈退職紀念牌，祝福她們入閣後發揮所長，繼續為國家所用。 圖／中央社／台南市政府提供
陳淑姿及古秀妃預定5月19日退職入閣，黃偉哲頒贈退職紀念牌，祝福她們入閣後發揮所長，繼續為國家所用。 圖／中央社／台南市政府提供

台南市政府研究發展考核委員會主委陳淑姿及客家事務委員會主委古秀妃，預定5月19日退職入閣，台南市長黃偉哲今天頒贈退職紀念牌，祝福她們入閣後發揮所長，繼續為國家所用。

台南市政府新聞稿指出，陳淑姿2022年1月從台南市主計處長退休，黃偉哲2022年底再借重專才攬為研考會主委；陳淑姿不只熟悉台南市業務，對考核、列管及協助規畫市政迅速上手，主計專業更協助市府重大建設準確到位，另在數位推動及青年工作也表現優異。

古秀妃熟稔客家事務，擔任市府客委會主委期間，積極爭取中央經費補助，推動客家文化不遺餘力，台南雖沒有大型客家聚落，但桐花祭辦得有聲有色；古秀妃具人文關懷，執行各項政策精準俐落，向來是推動客家文化的重要推手。

黃偉哲說，陳淑姿對台南有諸多貢獻，古秀妃則為凝聚台南客家意識開啟重要一步。他期勉陳淑姿、古秀妃在中央服務，任重道遠，也不要忘記多照顧、幫忙台南。

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