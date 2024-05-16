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嘉縣社區第1線反應員培訓 84歲阿嬤也參加：跌倒骨折很受用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局推動社區第一線反映應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，最高齡84歲賴蒜阿嬤成功拿到證書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反映應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，最高齡84歲賴蒜阿嬤成功拿到證書。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局舉辦社區第一線反應員培訓，今年預計到6個鄉鎮舉辦培訓活動，今天首站選在人口稠密的水上鄉，帶領60名民眾學習搬運傷患、使用止血帶等救護技能，高齡84歲阿嬤也參加培訓，獲頒認證時數證書，阿嬤臉上洋溢笑容，盼在緊急時刻能派上用場。

這次培訓反應員最高齡水上鄉龍德村84歲林賴蒜，阿嬤表示，培訓的救護教學很基本，但都很受用，像老人跌倒坐在地上腳骨折，家人不能去移動，要快打119讓消防人員來救護，希望這種好活動多辦幾場。

消防局長蔡建安說，培訓課程由嘉義縣消防局高級救護技術員、救護教官進行實作教學，教導民眾如何辨識及評估傷勢、包紮外傷、使用止血帶及搬運傷患等，參與者除了聆聽救護知識講解，還分組合作，親自上陣模擬演練，課程相當豐富紮實。

蔡建安也說，嘉義縣常有地震、颱風、豪雨土石流災害，救護人員或醫療院所短時間無法負荷大量傷患時，社區第一線民眾的緊急處置就會格外重要，首站選在設有機場的水上鄉，下站則會選在朴子市，今年預計培養6鄉鎮社區民眾提升緊急應變能力，未來將持續推廣。

嘉義縣消防局推動社區第一線反映應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反映應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反映應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反映應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局今天在水上鄉舉辦社區第一線反映應員培訓，消防局長蔡建安（左）頒發證書給84歲賴蒜阿嬤（右）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局今天在水上鄉舉辦社區第一線反映應員培訓，消防局長蔡建安（左）頒發證書給84歲賴蒜阿嬤（右）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局推動社區第一線反應員培訓，今天首站在水上鄉吸引60人參加，學習搬運傷患、止血包紮等救護技能。記者黃于凡／攝影

嘉義 豪雨 阿嬤

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