嘉縣力推鄒族部落旅遊 傳統鞣皮工藝打造個人皮件

嘉義縣文化觀光局今年力推鄒族部落旅遊，以傳統工藝「鞣皮」為賣點，邀請遊客參觀鄒族自然與文化中心瞭解皮衣、帽、褲製作過程，並能親手打造個人專屬皮革作品。

文觀局今天發布新聞稿表示，鄒族傳統鞣皮技術是鄒族狩獵文化精髓及特有工藝，體現鄒族生活美學，材料來自生態環境，各動物獸皮有其用途，用來製作皮帽、皮衣、皮褲、皮鞋、獵袋、水壺等。

文觀局指出，達邦部落的鄒族自然與文化中心就能看見模擬過往鞣皮製作過程，還有其他鄒族文化特色，推薦遊客跟著部落鞣皮文化一起來趟「皮」體驗。

文觀局表示，樂野部落的「金皮雕工作室」擺放著大大小小極富巧思設計的皮革作品，老闆還會介紹鄒族鞣皮技術、皮雕手法，遊客在此可親自手作皮雕鑰匙圈，帶回專屬個人風格作品；另外，到山美部落的「達娜伊谷自然生態公園」不僅能觀賞鯝魚，還能手做鯝魚造型的鑰匙圈。

阿里山鄉公所指出，族人打到獵物後將獸皮剝下，並在獸皮邊緣戳洞用竹子與繩索撐開晾乾，獸皮乾後會非常乾硬，再2人一組、一人抓住一邊，將獸皮來回在黃藤與木材製成的橫桿上摩擦，讓獸皮軟化，即可拿來利用，這就是鞣皮過程。

縣長翁章梁表示，今年嘉義主推部落旅遊，阿里山不只有聞名遐邇自然美景，更不可錯過鄒族部落體驗，從傳統家屋、涼亭、漁獵文化、歌舞表演認識鄒族，品嚐風味餐認識鄒族美食，並透過各種體驗認識鄒族的日常與工藝。