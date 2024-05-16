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影／太陽光電場緊鄰住宅區 雲林元長鄉村民抗爭反對
雲林縣元長鄉瓦磘村太陽能光電場才開工即爆發激烈陳抗，今天數十名村民聚集工地怒斥施工單位未經協調霸王硬上弓，在緊鄰住宅區不到2公尺的距離設置光電場，元長鄉長李明明及多位議員等不分藍白綠的民代到場聲援，工程被迫停工，業者指村民可用5千萬元買回土地設備，爆發村民不滿，場面激烈，村民揚言埋鍋灶飯抗議到底。
占地千坪的元長鄉瓦磘太陽能光電場，去年9月向雲林縣府申請設立時即遭村民反對，該案場上周開工，村民大感不滿，今天聚集數十人舉布條陳抗，元長鄉公所、代表會及議員蔡明水、張維心、陳俊龍及民眾黨陳乙辰等多人到場聲援。
當地村長陳中一及村民群情激動要求停工，自救會陳安邦等人指出，大家並非反對綠能，但光電場緊鄰住宅區不到2公尺，安全堪虞，且業者未曾與地方協調即霸王硬上弓強行施工，加上地方謠言四起，指誰拿了誰的錢，搞得原本和諧的村子烏煙瘴氣，政府如何會讓電場設在住宅旁，實太離譜了。
包括村長及多位地方頭人也相繼出面發誓自清，絕無「被人摸頭」，雲林縣府建設處科長徐瑞甫說明該案場申請過程，並強調該地屬建地，在一切合法狀態下，縣府自然予於許可，希望大家能多協調減少紛爭。鄉長李明明則表示，案場確實距離住宅太近了，「再生能源發電設備管理辦法」有修訂必要，應規定距離住宅一定的距離為宜。
陳姓業者承認未與地方協調但強調太陽能無害健康，並表示該案場均合法且依地方要求協助把電塔地下化，若大家反對可用5千萬元買回土地和設備。不料此回應，引起村民不滿叫罵，場面一度火爆。
蔡明水等人指出，蓋房子建設地方大家很歡迎，但在村子中心位置蓋電場，誰都無法接受，未來不排除提案要求中央或地方修訂相關法規，以保障居民權益。經一番抗議，村民揚言將埋鍋灶飯堅決反對到底。
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