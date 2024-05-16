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掘地3尺有古蹟！南市雨水下水道工程延宕 意外挖到舊城牆遺構

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構，議員周嘉韋關心何時完工。記者鄭惠仁／翻攝
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構，議員周嘉韋關心何時完工。記者鄭惠仁／翻攝

台南市公園北路與西門路口附近因地勢低窪，每遇大雨就淹水，為此向中央爭取5000多萬經費興建雨水下水道，原定6月完工卻因挖到舊城牆遺構使工程受到影響，因工程會影響交通，市議員今天質詢黑暗期還要多久。市府表示，挖到舊城牆部分保留遺構，以土覆蓋，管線從上而過，後續工程若沒挖到遺構，預計9月完工。

台南是古都，舊城區古蹟多，地裡埋藏不少遺構，近年來多項公共工程，都因挖到遺址而使工程延宕，北區公園北路與西門路口附近因為地勢低窪，逢大雨就會淹水，近年來議員常在質詢時反映，希望能改善，由於此區人口密集，也是都市發展蛋黃區，居民都要求能徹底解決淹水問題。

市府向水利署爭取5400多萬興建雨水下水道，去年6月動工，預計今年6月完工，但今年初施工時，挖到舊城牆遺構，經文史專家會勘確認，停止挖掘，原地保留遺構，覆土後管線從上而過，但也影響施工進度。

市議員周嘉韋今在市議會總質詢時指出，此區為南市人口密集的高度發展區，每天車流量大，施工期間會影響交通，眼看雨季也將來臨，若無法提早完成，又會發生淹水，要求盡速解決問題，及早完工。

水利局長邱忠川說，此雨水下水道工程長度220公尺，還剩40多公尺管線沒埋，希望台電最近完成管線埋設後，接下來的開挖不要再挖到遺構，若沒再挖到遺構，預計9月完工，可讓至少2千戶脫離淹水之苦，徹底解決問題。

中西區成功國小重建工程也是挖到遺構，工程進度一延再延，蓋了快6年都還沒完工，5年來畢業典禮都在北區文賢國中舉辦，原本希望今年能回到成功國小舉行，但因工程還沒完工，使用執照也還沒拿到，校方決定仍在所借讀的文賢國中辦畢業典禮，校長鄭國斌仍向學生及家長說對不起，也將創下國內小學從小一入學上課到畢業，都沒在自己學校上過課的罕見紀錄。

台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構，議員周嘉韋關心何時完工。記者鄭惠仁／翻攝
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構，議員周嘉韋關心何時完工。記者鄭惠仁／翻攝
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構，議員周嘉韋關心何時完工。記者鄭惠仁／翻攝
台南市公園北路與西門路口雨水下水道工程挖到古城牆遺構，議員周嘉韋關心何時完工。記者鄭惠仁／翻攝

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