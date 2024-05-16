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讓美食跟著走！台南推出雙層巴士盲盒遊程 5月16日開始販售

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
美食文化是來台南觀光旅遊最不能錯過的重要旅程。 照片取自台南市政府
美食文化是來台南觀光旅遊最不能錯過的重要旅程。 照片取自台南市政府

美食文化是來台南觀光旅遊最不能錯過的重要旅程，無論是經典小吃、傳統台菜、異國料理、創意料理，包羅萬象的台南料理，總讓遊客遺憾自己只有一個胃。

台南市府特別推出「台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動」，將美食端上餐車跟著走，以雙層巴士挑高視野飽覽台南各地風光，並結合體驗活動、在地走讀等，先靠味蕾品味產業，再靠雙手體驗在地。特殊「盲盒遊程」及「南關山線美食 深山秘境之旅」、「市區星級美食饗宴 市區趴趴走之旅」兩大主題遊程5/16限量開賣。

台南市長黃偉哲表示，台南雙層巴士美食餐車主題遊程有「海洋美食之旅」、「鹽田美食之旅」兩大主題，結合台南沿海地區風光、海鮮美食、體驗活動，以及隱藏版藝師驚喜現身，邀請大家以開箱盲盒的方式，一步一步開箱台南、旅遊台南。

聚傳媒

台南 美食 雙層巴士

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