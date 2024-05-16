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嘉義咖啡節18日舊監獄宿舍群登場 「植感」傳遞永續

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義市工商發展投資策進會去年首度辦理嘉義咖啡節獲得好評，今年除了以咖啡策展推出Side by side傳遞永續理念，還有2024「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽，18、19日舊監獄宿舍群登場。

嘉義市長黃敏惠表示，1918年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，嘉義市與咖啡有百年歷史淵源，目前咖啡店密度全台第2，舉辦嘉義咖啡節為產地與消費市場搭起平台，讓嘉義市成為嘉義咖啡的門戶，並帶動地方觀光。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏說，今年嘉義咖啡節超有「植感」，活動地點特別選在充滿木都意象的「舊監獄宿舍群」，以綠意植栽妝點老屋空間，讓嘉義咖啡節不僅是一場享受美味咖啡的盛會，更是探索城市文化、品味生活風格的好機會。

許燿宏指出，咖啡永續展Side by side與OSCAR淨零排放韌性供應鏈聯盟合作傳遞永續理念，透過咖啡豆子品種、產地來源、種植方式到貿易途徑介紹，鼓勵大家喝咖啡之餘，也增添對地球永續發展的關注。

2024嘉義咖啡節18、19日登場，除了市集、音樂、講座、DIY手作體驗等，更攜手嘉義大學咖啡研習社辦理2024「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽，來自全國40多組報名，邀請大家來嘉義咖啡節喝咖啡、享風格、品文化。

咖啡 嘉義 永續

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