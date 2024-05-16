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嘉縣培訓社區第一線反應員 提高民眾應對災害能力

中央社／ 嘉義縣16日電

嘉義縣常受天災威脅，消防局今天在嘉義空軍基地旁水上鄉三和村培訓社區第一線反應員，讓民眾在救援人員趕抵現場前具備初步急救能力，近百名民眾參加，84歲老太太也到場聆聽。

嘉義縣消防局長蔡建安接受媒體聯訪表示，嘉義空軍基地與機場是重要設施，所以選擇在緊鄰的村落辦第一線反應員培訓，若真的發生事故，讓民眾能自救與救人，除今天水上這場，還會在其他5個鄉鎮市舉辦。

蔡建安說，課程由消防局高級救護技術員、救護教官進行實作教學，培訓內容涵蓋了傷患辨識評估、外傷止血包紮、使用止血帶及傷患搬運等，參與者除了接受理論知識的講解外，還有實際操作和模擬演練，以提高他們的實戰能力。

住水上鄉龍德村84歲老太太林賴蒜特地前來參加，她說學到老人跌倒坐在地上腳骨折，家人不能去移動，要快打119讓消防人員來救護。

消防局指出，救護人員或醫療院所若無法短時間負荷大量的傷患時，社區第一線民眾的緊急處置就顯得格外重要，因此需要讓更多社區民眾具備急救技能。

嘉義 空軍 骨折

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