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台糖優良農地被編定城鄉區 南市議員批將當開發提款機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李文俊批國土規畫亂象，質疑台糖優良農地被編定城鄉區，是將台糖土地當開發提款機。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員李文俊批國土規畫亂象，質疑台糖優良農地被編定城鄉區，是將台糖土地當開發提款機。記者鄭惠仁／翻攝

台南市議會今天市政總質詢，市議員李文俊批國土規畫亂象，配套政策不明，造成民眾一知半解，無所適從，衍生不肖人士從中牟利，他批，出現農地被畫為城鄉地，不能種的地被畫為農地，台糖就有大片土地被畫為城鄉發展區，根本是圖利財團，不要將台糖土地當開發提款機。市府表示，未來會將符合該條件土地改畫為農業發展區，不會有將台糖土地當開發提款機的情事發生。

市府指出，台糖農地被畫為城鄉發展區疑慮，主要是2021年時，全國國土計畫的畫設手冊規定，特定專用區具城鄉發展性質，可畫為城鄉發展區第2-1類。南市第2階段國土計畫書作業時，台糖的特定專用區土地，先依農業部提供的「台糖建議維持農用土地清冊」規畫為「農業發展地區」，並非屬於列為建議維持農用的土地，畫為城鄉發展區第2-1類。

後來因農業部認為有可能造成大量農地畫設為城鄉發展地區疑慮，經國土署研商並經內政部國審會決議，新增特定專用區檢討原則，將農用比例大於50%且無具體事業計畫地區，調整為農業發展區。目前地政局正此原則檢討台糖及所有特定專用區土地，未來會將符合此條件土地畫為農業發展區。

李文俊在施政總質詢表示，此次國土規畫，台糖在彰化、雲嘉南及高雄有2884公頃優良農地被列入開發，編定為城鄉發展區，其中台南有1360公頃，讓人認為台糖將淪為土地提款機，關鍵密碼掌握在政府手中，好像是在賣土地。

他說，國土計畫法是上位法，基於國家長遠發展的立場來規畫，希望建立有制度的國土利用願景， 卻因為配套政策不明、中央與地方事權不一，導致民眾一知半解，無所適從，如無頭蒼蠅，讓不肖人士有從中獲取利益機會。

李文俊指出，國土計畫法就要在明年4月1日實施，而各縣市普遍對國土計劃法認知不一， 「就像2人3腳綁在一起，1人跌倒就無法往前走」，又因時間緊迫，規畫內容跟品質可能造成農不農、工不工、城不城、鄉不鄉的混雜現象亟待改善。

提款機 李文俊 農地

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