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斥資8253萬蓋朴子藝術公園 沙坑狗便蒼蠅群聚 孩子不敢靠近

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子藝術公園沙坑出現動物糞便，民眾擔心孩子遊玩有健康隱憂。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子藝術公園沙坑出現動物糞便，民眾擔心孩子遊玩有健康隱憂。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣政府斥資8253萬改造朴子藝術公園，去年6月完工啟用，設有攀爬網、溜滑梯及沙坑等共融式遊具，使用至今將近1年，陸續有民眾反映沙坑出現動物糞便，充斥臭味及蒼蠅，孩子不敢靠近。公所表示，公園內提供狗便清潔袋，盼發揮公德心，也會派員加強清潔、研議改善場地。

楊姓民眾在臉書社團朴子民意觀察站發文貼出沙坑出現動物糞便照片，引起網友討論關注。楊姓民眾表示，最近帶孩子去朴子藝術公園溜滑梯、玩沙子，可是很多小孩都抱怨「沙坑好臭」，定睛一看發現竟有疑似有貓狗的糞便在沙坑內，上面還聚集許多蒼蠅。

安福里里長林岳平說，動物在沙坑排泄引來蒼蠅，環境衛生不佳恐影響孩子健康，但不建議設圍欄，孩子跌倒容易受傷；他認為流浪狗氾濫是最大問題，因受限動保法規定，政府把流浪狗抓去結紮後，又帶回原地野放，流浪狗還是會隨地大便，應設法根除問題。

嘉義縣政府前年投入投入8253萬元改造朴子藝術公園，增加草皮面積、梳理過密樹木，鋪設無障礙環園步道，也新設攀爬網、溜滑梯及沙坑等共融式遊具，全區採開放式通透設計。建設處長郭良江說，朴子藝術公園管理單位是朴子市公所，已請公所加強管理。

朴子市長吳品叡說，陸續接獲民眾反映沙坑有動物排泄物，為保持公園環境衛生，已派人加強清潔，也在一旁工作倉庫右側設有「狗便清潔袋」，盼逐漸培養飼主清狗便習慣；另若為流浪狗排泄則難防治，當初是縣府委外規畫設計，將向建設處討論場地改善方案。

嘉義縣朴子藝術公園沙坑出現動物糞便，民眾擔心孩子遊玩有健康隱憂。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子藝術公園沙坑出現動物糞便，民眾擔心孩子遊玩有健康隱憂。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子藝術公園沙坑採開放式設計，近期陸續有民眾反映出現動物糞便。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子藝術公園沙坑採開放式設計，近期陸續有民眾反映出現動物糞便。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子藝術公園沙坑旁的工作倉庫右側設有狗便清潔袋，公所鼓勵飼主多加利用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子藝術公園沙坑旁的工作倉庫右側設有狗便清潔袋，公所鼓勵飼主多加利用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子藝術公園沙坑採開放式設計，近期陸續有民眾反映出現動物糞便。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子藝術公園沙坑採開放式設計，近期陸續有民眾反映出現動物糞便。記者黃于凡／攝影

朴子 流浪狗 溜滑梯

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