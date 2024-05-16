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議員建議邀正副閣揆啖美食爭經費 黃敏惠：已提報各項計畫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台中市長盧秀燕宴請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋，獲60億元會展中心興建補助，上午嘉義市綠營議員黃盈智（右）質詢市長黃敏惠（左），提議市長循盧請客的模式，請立委邀行政院長或副院長來嘉市啖美食，爭取經費。記者魯永明／翻攝
台中市長盧秀燕宴請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋，獲60億元會展中心興建補助，上午嘉義市綠營議員黃盈智（右）質詢市長黃敏惠（左），提議市長循盧請客的模式，請立委邀行政院長或副院長來嘉市啖美食，爭取經費。記者魯永明／翻攝

行政院副院長鄭文燦日前赴台中市長盧秀燕邀約吃酸菜白肉鍋，宣布補助會展中心興建60億元，今天上午嘉義市綠營議員質詢市長黃敏惠，提議循盧請客的模式，請立委邀行政院長或副院長來嘉市啖美食，爭取經費；黃敏惠說，市府提報計畫爭取中央補助，希望得到中央支持，協助推動地方發展。

議員黃盈智說，市長黃敏惠說市府施政有準備有計畫，不欠計畫，欠中央支持，中央不支持是否與中央重要官員沒交情有關係，像最近台中市長盧秀燕宴請行政院副院長鄭文燦吃酸菜白肉鍋，獲60億元會展中心興建補助，盧秀燕請鄭文燦吃頓飯，就獲60億元補助，讓盧秀燕開心誇讚鄭文燦。

鄭文燦還答應將中央前瞻補助剩餘款2億多元，補助桃園市建廣一停車場，也獲得桃園市張善政稱讚，黃盈智提議黃敏惠循同為國民黨的盧秀燕請客模式，請嘉市立委邀請行政院長或副院長來嘉啖美食，爭取建設經費，檢討如何爭取中央補助方法。

黃敏惠說，近年在爭取預算過程中，曾聽聞中央說嘉市沒提交計畫。但從她的施政報告就可知道，嘉市已擘劃十大旗艦上位計畫，市府發展定位方向清楚、人民也有期待、想像，在十大旗艦計畫架構下，積極向中央提出各項計畫，爭取經費補助，另針對中央競爭型計畫，市府也做好準備提報計畫爭取補助，希望得到中央支持，協助推動地方發展。

黃盈智另質詢社工人數及離職率，是否能夠因應繁重的社政福利業務工作量？社會處長李思賢說，嘉市有99位公職及約聘雇社工，穩定性高，去年不到10人離職，離職主因是婚嫁、考取公務員特考外調，公職社工員額增加受限市府員額總量管制。

嘉義市議員黃盈智（右）質詢社會處長李思賢社（左）工人數及離職率，是否能夠因應繁重的社政福利業務工作量。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃盈智（右）質詢社會處長李思賢社（左）工人數及離職率，是否能夠因應繁重的社政福利業務工作量。記者魯永明／翻攝
台中市長盧秀燕（左）宴請行政院副院長鄭文燦（右）吃酸菜白肉鍋。記者魯永明／翻攝
台中市長盧秀燕（左）宴請行政院副院長鄭文燦（右）吃酸菜白肉鍋。記者魯永明／翻攝

盧秀燕 鄭文燦 黃敏惠

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