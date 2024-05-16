小心荷包失血 台南公園下月導入科技執法取締違規闖入

台南公園禁止公務車輛進入，但常有民眾騎機車入公園，影響遊客安全，也破壞棲地，工務局預計6月1日啟動科技執法，於公園3大主要路口，架設監視器及車牌辨識系統，以科技手段取締違規車輛，目前已裝設完成，啟動後騎車或開車闖入將遭罰。

工務局表示，這項新措施有效監控違規車輛行為，透過監視器和車牌辨識系統的結合，同時保障個人資料和隱私的安全，將更有效地識別和懲處違規停車等交通違規行為，進而優化公園使用安全無虞。