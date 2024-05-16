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小心荷包失血 台南公園下月導入科技執法取締違規闖入

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市工務局架設監視器及車牌辨識系統，預計6月1日起啟動科技執法，防車輛進入台南公園，影響遊客安全及破壞棲地。圖／工務局提供
台南市工務局架設監視器及車牌辨識系統，預計6月1日起啟動科技執法，防車輛進入台南公園，影響遊客安全及破壞棲地。圖／工務局提供

台南公園禁止公務車輛進入，但常有民眾騎機車入公園，影響遊客安全，也破壞棲地，工務局預計6月1日啟動科技執法，於公園3大主要路口，架設監視器及車牌辨識系統，以科技手段取締違規車輛，目前已裝設完成，啟動後騎車或開車闖入將遭罰。

工務局表示，這項新措施有效監控違規車輛行為，透過監視器和車牌辨識系統的結合，同時保障個人資料和隱私的安全，將更有效地識別和懲處違規停車等交通違規行為，進而優化公園使用安全無虞。

依台南市公園綠地管理自治條例第9條規定，公園內禁止駕駛或違規停放車輛，違反者將處1200元至6000元罰鍰。工務局表示，在有限人力下，仍加強取締，去年取締了488件車輛違規闖入，但仍無法有效防治，因此藉由科技執法協助，確保台南公園的環境與遊憩品質，請民眾珍惜百年歷史的台南公園環境，共同愛護遊客入園的品質。

台南市工務局架設監視器及車牌辨識系統，預計6月1日起啟動科技執法，防車輛進入台南公園，影響遊客安全及破壞棲地。圖／工務局提供
台南市工務局架設監視器及車牌辨識系統，預計6月1日起啟動科技執法，防車輛進入台南公園，影響遊客安全及破壞棲地。圖／工務局提供

台南 監視器 科技執法

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