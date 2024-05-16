小心荷包失血 台南公園下月導入科技執法取締違規闖入
台南公園禁止公務車輛進入，但常有民眾騎機車入公園，影響遊客安全，也破壞棲地，工務局預計6月1日啟動科技執法，於公園3大主要路口，架設監視器及車牌辨識系統，以科技手段取締違規車輛，目前已裝設完成，啟動後騎車或開車闖入將遭罰。
工務局表示，這項新措施有效監控違規車輛行為，透過監視器和車牌辨識系統的結合，同時保障個人資料和隱私的安全，將更有效地識別和懲處違規停車等交通違規行為，進而優化公園使用安全無虞。
依台南市公園綠地管理自治條例第9條規定，公園內禁止駕駛或違規停放車輛，違反者將處1200元至6000元罰鍰。工務局表示，在有限人力下，仍加強取締，去年取締了488件車輛違規闖入，但仍無法有效防治，因此藉由科技執法協助，確保台南公園的環境與遊憩品質，請民眾珍惜百年歷史的台南公園環境，共同愛護遊客入園的品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言