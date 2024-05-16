快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

登太平島動作太大？中越填海造陸還移民 學者：台灣算保守

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

立委加持中央再補助台南3.2億建停車場 不到5年已挹注近25億

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」1.8億元補助。圖／南市府交通局提供
南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」1.8億元補助。圖／南市府交通局提供

南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」補助3.2億元，加上地方配合款6.51億，將投入9.71億。交通局今指出示，完工後將可在善化區增加300席小客車、232席機車；新營區增加216席小客車、機車停車空間，解決停車位不足問題。

南市府指出，自2018年起，南市已爭取11座立體停車場闢建補助經費，並已陸續完工啟用，加上這次核定的2處立體停車場，總經費75.16億元(中央補助24.83億元，地方自籌50.33億元)。過程中感謝中央及地方各級民代協助與關心，特別是5月初立委林俊憲、郭國文及賴惠員共同安排立法院交通委員會現勘，邀交通部長王國材到場，加速中央核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」1.8億元、「新營區停五立體多目標停車場」1.4億元經費補助。預計13場立體停車場全數完工後，可提供3844席小客車與2235席機車停車空間。

局長王銘德指出，今年3月已搶先完成「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」統包工程簽約作業，目前正辦理基本設計，預計今年10月開工；「新營區停五立體多目標停車場」已在5月進行統包工程招標作業，將在7月完成招標，力拚113年12月開工，將如期如質推動立體停車場闢建工程，提供市民完善的交通建設。

南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「新營區停五立體多目標停車場」1.4億元補助。圖／南市府交通局提供
南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「新營區停五立體多目標停車場」1.4億元補助。圖／南市府交通局提供

交通部長 停車場 林俊憲

延伸閱讀

影／捍衛新聞自由 立委提衛星廣播電視法修正草案

健保點值6月再排協商 王育敏：衛福部若無方案直接表決

17歲少年騎車追撞…噴飛一層樓高 機車「黏」小客車上

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

相關新聞

立委加持中央再補助台南3.2億建停車場 不到5年已挹注近25億

南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」...

小心荷包失血 台南公園下月導入科技執法取締違規闖入

台南公園禁止公務車輛進入，但常有民眾騎機車入公園，影響遊客安全，也破壞棲地，工務局預計6月1日啟動科技執法，於公園3大主...

萬中無一！罕見珍稀特有種藍腹鷴羽毛白化鳥現身 還來一對

藍腹鷴是台灣特有種鳥類，也是保育類名錄列為第二級珍貴稀有的保育類野生動物，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現...

防治安破口 嘉市監視器全面數位化

嘉義市西區社區大樓去年底至上月5度被潑漆潑糞，日前市區又發生KTV暴力案件，有議員昨質詢批治安不平靜，也指警方補助民間裝...

雲林土庫埤腳公園 打造遊憩亮點有譜

雲林縣土庫鎮埤腳公園位於埤腳國小旁，原為幼兒園預定地，因幼兒園另覓他處，閒置20年，地方希望活化打造親子共融場域；立委丁...

嘉縣海區野狗氾濫 3鄉鎮設專人專線

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人案件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵通常都已鳥獸散，對此，嘉縣家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。