立委加持中央再補助台南3.2億建停車場 不到5年已挹注近25億
南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，交通部公路局核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」補助3.2億元，加上地方配合款6.51億，將投入9.71億。交通局今指出示，完工後將可在善化區增加300席小客車、232席機車；新營區增加216席小客車、機車停車空間，解決停車位不足問題。
南市府指出，自2018年起，南市已爭取11座立體停車場闢建補助經費，並已陸續完工啟用，加上這次核定的2處立體停車場，總經費75.16億元(中央補助24.83億元，地方自籌50.33億元)。過程中感謝中央及地方各級民代協助與關心，特別是5月初立委林俊憲、郭國文及賴惠員共同安排立法院交通委員會現勘，邀交通部長王國材到場，加速中央核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」1.8億元、「新營區停五立體多目標停車場」1.4億元經費補助。預計13場立體停車場全數完工後，可提供3844席小客車與2235席機車停車空間。
局長王銘德指出，今年3月已搶先完成「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」統包工程簽約作業，目前正辦理基本設計，預計今年10月開工；「新營區停五立體多目標停車場」已在5月進行統包工程招標作業，將在7月完成招標，力拚113年12月開工，將如期如質推動立體停車場闢建工程，提供市民完善的交通建設。
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