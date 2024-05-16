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萬中無一！罕見珍稀特有種藍腹鷴羽毛白化鳥現身 還來一對

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雌鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雌鳥。圖／蘇家弘提供

藍腹鷴是台灣特有種鳥類，也是保育類名錄列為第二級珍貴稀有的保育類野生動物，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象。農業部生物多樣性研究所研究員姚正得說，這對藍腹鷴公母鳥羽毛白化出現機率百萬分之一，可說是萬中無一。

蘇家弘說，他拍攝13年從未拍攝到雌鳥羽毛白色，雄鳥脖子與腹部也出現白色，這對鳥未被鳥群排斥卻很吸睛，與正常藍腹鷴共同生活覓食活動，羽毛白化值得學術機構研究。

姚正得說，藍腹鷴羽毛白化，與基因及生長環境有關，羽毛調控基因影響顏色，羽毛生成過程斷鏈或節奏未跟上，基因突變會變成全白，這對羽毛白化的藍腹鷴，生成機率百萬分之一，可說萬中無一。

蘇家弘說，藍腹鷴生性羞怯、敏感、警覺性極高，能看到很幸運，他常上山做生態觀察、拍攝鳥類，遇到次數多是原因之一，藍腹鷴俗稱台灣山雞，雄鳥有又長又大的尾羽，背部為白色，身體為帶金屬光澤的深藍色，肩部的羽毛為赤紅色。

雌鳥與雄鳥相比是暗色版本，以褐色、土黃和黑色的條紋為主要色調。藍腹鷴棲息在海拔2000公尺以下中低海拔闊葉林或混生林中，一有風吹草動就逃離，不容易見到牠們，是台灣特有種也是第二級保育類的珍貴稀有鳥種。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖左下雄鳥，圖右下雌鳥，圖左上、右下為正常藍腹鷴雄雌鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖左下雄鳥，圖右下雌鳥，圖左上、右下為正常藍腹鷴雄雌鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雄鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雄鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雄鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雄鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雌鳥。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義縣山區，發現一對藍腹鷴雄雌鳥羽毛白化現象，圖為雌鳥。圖／蘇家弘提供

基因 農業部 鳥群

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