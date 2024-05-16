嘉縣海區野狗氾濫 3鄉鎮設專人專線

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人案件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵通常都已鳥獸散，對此，嘉縣家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮、義竹鄉的公所設立「專人專線」，縣府表示，民眾可直接向公所通報，提高遊蕩犬捕捉效率，並持續推動矯正器、收容凶猛犬隻，盼精準處置浪犬問題。

家畜所指出，嘉縣精準捕抓專線去年共通報1947件，其中海區東石、布袋、義竹3鄉鎮通報數549件，占總通報量28.2%，居全縣之冠，另，目前嘉縣共絕育5583隻犬貓，其中海區3鄉鎮絕育數2277隻，占總絕育數40.8%，也是全縣之冠。

家畜所統計，嘉義縣家犬及餵養犬肇事比率高達7成，各鄉鎮市因「動物竄出」導致車禍共397件，逐案現勘發現，多因不當餵養造成浪犬群聚肇事，將強化餵養稽查並協助犬貓誘捕，也主動下鄉為犬貓絕育，近5年絕育逾3.5萬隻犬貓，辦理近8千件動保稽查案、裁罰逾120件、罰金逾370萬元。

此次家畜所與海區3鄉鎮公所成立的專人專線，東石鄉（05）3732204轉64林先生或（05）3791637顏先生、義竹鄉（05）3415998黃小姐、布袋鎮（05）3477276涂先生。