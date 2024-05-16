聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣海區野狗氾濫 3鄉鎮設專人專線

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣沿海流浪犬追車、攻擊頻傳，家畜疾病防治所與海區鄉鎮成立專人專線處理。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣沿海流浪犬追車、攻擊頻傳，家畜疾病防治所與海區鄉鎮成立專人專線處理。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人案件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵通常都已鳥獸散，對此，嘉縣家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮、義竹鄉的公所設立「專人專線」，縣府表示，民眾可直接向公所通報，提高遊蕩犬捕捉效率，並持續推動矯正器、收容凶猛犬隻，盼精準處置浪犬問題。

家畜所指出，嘉縣精準捕抓專線去年共通報1947件，其中海區東石、布袋、義竹3鄉鎮通報數549件，占總通報量28.2%，居全縣之冠，另，目前嘉縣共絕育5583隻犬貓，其中海區3鄉鎮絕育數2277隻，占總絕育數40.8%，也是全縣之冠。

家畜所統計，嘉義縣家犬及餵養犬肇事比率高達7成，各鄉鎮市因「動物竄出」導致車禍共397件，逐案現勘發現，多因不當餵養造成浪犬群聚肇事，將強化餵養稽查並協助犬貓誘捕，也主動下鄉為犬貓絕育，近5年絕育逾3.5萬隻犬貓，辦理近8千件動保稽查案、裁罰逾120件、罰金逾370萬元。

此次家畜所與海區3鄉鎮公所成立的專人專線，東石鄉（05）3732204轉64林先生或（05）3791637顏先生、義竹鄉（05）3415998黃小姐、布袋鎮（05）3477276涂先生。

嘉義 東石 流浪犬

延伸閱讀

影／「眼看到的地方其實不遠」 嘉縣東石高中師生筏舟探索台江內海

嘉縣獲贈2000台助聽器 聽力受損者可免費申請使用

賠了夫人又折兵…毛孩遭浪犬「硬上弓」反挨罰 台南絕育補助6月開跑

嘉義縣海區流浪犬氾濫 東石、布袋及義竹成立專人專線

相關新聞

拆大台南觀光城開箱涵？ 民憂飄臭

台南市南區的大台南觀光城建物經鑑定有危險之虞，市府預計年底拆除，最近將申請拆除執照，針對已從攤商收回的部分先拆除，其餘待...

防治安破口 嘉市監視器全面數位化

嘉義市西區社區大樓去年底至上月5度被潑漆潑糞，日前市區又發生KTV暴力案件，有議員昨質詢批治安不平靜，也指警方補助民間裝...

雲林土庫埤腳公園 打造遊憩亮點有譜

雲林縣土庫鎮埤腳公園位於埤腳國小旁，原為幼兒園預定地，因幼兒園另覓他處，閒置20年，地方希望活化打造親子共融場域；立委丁...

嘉縣海區野狗氾濫 3鄉鎮設專人專線

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人案件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵通常都已鳥獸散，對此，嘉縣家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮...

廣角鏡／好「苔」南伴手禮

台南被譽為文化古都，伴手禮更與不少古蹟、廟宇聯名，文化局昨推出「嗨你好苔！調味海苔」、「台南成功精釀啤酒」限定商品，前者...

南市北區垃圾評估委外 至少年省千萬

台南市環保局基於清潔人力不足、機具不足、節省經費等考量，中西、安平區生活垃圾委外清運，正評估北區也委外。有議員昨質詢指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。