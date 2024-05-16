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雲林土庫埤腳公園 打造遊憩亮點有譜

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣土庫埤腳公園原為幼兒園預定地，因幼兒園另覓他處閒置多年，地方希望能活化打造親子共融場域，國民黨立委丁學忠（右一）邀國土署到場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫埤腳公園原為幼兒園預定地，因幼兒園另覓他處閒置多年，地方希望能活化打造親子共融場域，國民黨立委丁學忠（右一）邀國土署到場會勘。記者陳雅玲／攝影

雲林縣土庫鎮埤腳公園位於埤腳國小旁，原為幼兒園預定地，因幼兒園另覓他處，閒置20年，地方希望活化打造親子共融場域；立委丁學忠、張嘉郡昨邀內政部現勘，國土管理署副署長於望聖建議擴大周邊改善區域，打造地方遊憩亮點，允諾經費會全力協助。

丁學忠、於望聖等人會勘埤腳公園，丁學忠說，居民希望利用現有樹叢景觀打造樹籬迷宮，並規畫親水設施、親子廁所等變身親子共融場域，再搭配鄰近自行車道，串連成土庫鎮特色休憩公園。

於望聖則認為，樹籬迷宮、親水設施等遊憩規畫需要高度維護管理，對地方主管機關是一大負擔，建議地方重新規畫提出，打造低度維護管理設施，並擴大改善區域，成為地方創生亮點，至於經費，「我會全力協助」。土庫鎮長陳特凱說，聽取副署長建議後也認同確實不易維護管理，將重新規畫成低度管理的親子公園。

另，一行人也會勘土庫宮北里文化路改善工程，及元長鄉長南、長北連絡道路改善工程、麥寮鄉市區道路改善工程等，其中宮北里文化路鄰近台78線道路交流道，因久未修繕，路面龜裂碎化，影響用路人安全，且排水溝遇雨常發生積淹水災情。於望聖對3項道路改善工程都說予以支持，連同埤腳公園活化計畫，將補助逾4千萬元經費。

丁學忠 幼兒園 親子

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