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防治安破口 嘉市監視器全面數位化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安。記者魯永明／翻攝
嘉義市世賢路某社區大樓去年底至上月，遭人5次潑漆潑糞，讓居民驚恐不安。記者魯永明／翻攝

嘉義市西區社區大樓去年底至上月5度被潑漆潑糞，日前市區又發生KTV暴力案件，有議員昨質詢批治安不平靜，也指警方補助民間裝監視器的「嘉聯專案」，裝滿4年須民眾自行維修，先前傳出「10支壞4支」，別成治安破口。市警局說明，嘉聯監視器裝8年若故障，依規定即廢除，但可再重新申請評估裝設。

市警局說明，目前以公部門設置的監視器為主，2002年起建2681具鏡頭，市長黃敏惠非常重視數位科技治理，2019年起逐年升級數位化，去年比率達75%，今年增加編列5000萬元經費，將提早今年完成全面數位化，故障會透過自動檢核系統通報，並要求廠商即時維修，妥善率逾98%。

市議員王浩說，接獲市民反映發生車禍、刑事案件常常要拜託鄰近的店家調閱畫面，兩年前就傳出公費補助監視器近4成故障，當時號稱獨步全台的「嘉聯專案」補助民間裝監視器制度是過度時期的產物，應該要通盤檢討。

沈炳信表示，目前路口監錄系統由公部門裝設，妥善維護率高。市警局表示，嘉聯專案的監視器列冊運作為676組，平均使用7年多，為了顧及治安的需求，另外也輔導商家及一般的民眾，將自建監視器調整拍攝角度涵蓋公共區域，目前列冊9000多具鏡頭，方便員警調閱運用。

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