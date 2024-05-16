南市北區垃圾評估委外 至少年省千萬

台南市環保局基於清潔人力不足、機具不足、節省經費等考量，中西、安平區生活垃圾委外清運，正評估北區也委外。有議員昨質詢指出，既然人力不足，卻仍去收有編列垃圾處理經費的公家單位，把勞力負擔加諸在清潔隊員身上，要求全面檢討與評估。環保局回應，會全面評估與改善。

市議員蔡淑惠質詢說，既然是人力不足，文化局的古蹟景點、民政局的殯葬所、國軍營區就有編列垃圾清運的經費，清潔隊員還去幫清運，此也與為解決人力不足、部分行政區垃圾採委外清運的立意相矛盾。

蔡淑惠也說，南市有21個營區，目前部分營區的垃圾都是環保局清運，若更多營區比照，人力更無法負擔，希望依規定辦理，不要用人情處理，就有清運公司反映，之前某營區已發包垃圾清運，卻因環保局要協助清運而終止，是間接與民爭利。

環保局長許仁澤答詢說，目前只是評估北區垃圾委外清運，以北區19條垃圾清運路線、44名人力計算，若委外至少省1千萬元；蔡淑惠追問，委外後，清潔隊人力怎麼辦？許仁澤說，遇缺不補。

文化局長謝仕淵說，古蹟景點收入放入文化建設發展基金，目前先由環保局協助清運；民政局長姜淋煌也說，殯葬所機關的垃圾由環保局來收，但禮儀業者承租禮廳使用的部分則自行找清潔公司處理，而國防部有編列營區垃圾清運費用，會和目前由環保局幫清運垃圾的部隊討論，不要增加環保局負擔。