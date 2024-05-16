聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆大台南觀光城開箱涵？ 民憂飄臭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市府預計年底前拆大台南觀光城，因建築下方就是鹽埕大排，附近居民要求拆後，水質未淨化前大排不能露天。記者鄭惠仁／攝影
台南市府預計年底前拆大台南觀光城，因建築下方就是鹽埕大排，附近居民要求拆後，水質未淨化前大排不能露天。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區的大台南觀光城建物經鑑定有危險之虞，市府預計年底拆除，最近將申請拆除執照，針對已從攤商收回的部分先拆除，其餘待法院核准強制執行，但傳出拆除後要把下方的鹽埕大排箱涵打開，有議員昨質詢說，居民擔心散發惡臭，若要開箱涵反對拆觀光城。市府表示，僅拆箱涵上的建物，工程不包含打開箱涵，不會有謠傳發出惡臭等情事。

經發局表示，大台南觀光城攤數204攤，目前62處營業，已收回32攤，未營業58攤、住家15、倉庫16、工作室19處、廟2間，目前已向法院聲請強制執行，另也將申請拆除執照，近期內會向工務局提出，拿到後就已收回部分先拆，等法院核准強制執行，會分段拆除，希望能在年底前執行。

市議員蔡淑惠昨總質詢關心觀光城拆除問題，請市府表態，她說，對拆與不拆， 攤商跟居民意見兩極，民代壓力非常大，當年觀光城攤商帶動南區的繁榮，如今沒落已成有安全和治安疑慮的危險場所。

蔡淑惠指出，許多居民是贊成拆除，但最近傳出拆除後下方的老舊箱涵會打開，因為此排水惡臭，居民聽聞後紛紛反對拆除，為了不聞惡臭，寧願保持現狀。

蔡淑惠也說，金華路到中華路西路的鹽埕大排，有一段是利南街、有一段是觀光城，利南街老舊箱涵問題嚴重，也從未整修過，市府編列1300萬元整修，經費可能不足需要增加預算，鹽埕路往金華路以南這段住戶多，車流量也多，若沒有好好防範，就怕老舊箱涵又坍塌。

經發局說明，觀光城地上建物拆除後回復箱涵原狀，再由水利局基於專業評估箱涵狀況進行處理；水利局表示，觀光城下方鹽埕大排是竹溪支流，竹溪正進行水環境整治，流域整治尚未全部完成前，不會打開鹽埕大排箱涵。

台南 強制執行 攤商 水利局

延伸閱讀

台南市環保局評估北區垃圾委外清運 年省至少1千萬元

台南大觀光城年底前拆除 議員憂「掀蓋」恐惡臭沖天

高雄幸福川河底湧現白色泡泡 遊客直呼「奇景」水利局揭密

天坑事件頻傳民眾擔心發生在家旁 南市府以透地雷達展開檢測

相關新聞

拆大台南觀光城開箱涵？ 民憂飄臭

台南市南區的大台南觀光城建物經鑑定有危險之虞，市府預計年底拆除，最近將申請拆除執照，針對已從攤商收回的部分先拆除，其餘待...

防治安破口 嘉市監視器全面數位化

嘉義市西區社區大樓去年底至上月5度被潑漆潑糞，日前市區又發生KTV暴力案件，有議員昨質詢批治安不平靜，也指警方補助民間裝...

雲林土庫埤腳公園 打造遊憩亮點有譜

雲林縣土庫鎮埤腳公園位於埤腳國小旁，原為幼兒園預定地，因幼兒園另覓他處，閒置20年，地方希望活化打造親子共融場域；立委丁...

嘉縣海區野狗氾濫 3鄉鎮設專人專線

嘉義縣沿海鄉鎮流浪犬追車、咬人案件頻傳，但捕狗大隊獲報趕抵通常都已鳥獸散，對此，嘉縣家畜疾病防治所今年攜手東石鄉、布袋鎮...

廣角鏡／好「苔」南伴手禮

台南被譽為文化古都，伴手禮更與不少古蹟、廟宇聯名，文化局昨推出「嗨你好苔！調味海苔」、「台南成功精釀啤酒」限定商品，前者...

南市北區垃圾評估委外 至少年省千萬

台南市環保局基於清潔人力不足、機具不足、節省經費等考量，中西、安平區生活垃圾委外清運，正評估北區也委外。有議員昨質詢指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。