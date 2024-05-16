拆大台南觀光城開箱涵？ 民憂飄臭

台南市南區的大台南觀光城建物經鑑定有危險之虞，市府預計年底拆除，最近將申請拆除執照，針對已從攤商收回的部分先拆除，其餘待法院核准強制執行，但傳出拆除後要把下方的鹽埕大排箱涵打開，有議員昨質詢說，居民擔心散發惡臭，若要開箱涵反對拆觀光城。市府表示，僅拆箱涵上的建物，工程不包含打開箱涵，不會有謠傳發出惡臭等情事。

經發局表示，大台南觀光城攤數204攤，目前62處營業，已收回32攤，未營業58攤、住家15、倉庫16、工作室19處、廟2間，目前已向法院聲請強制執行，另也將申請拆除執照，近期內會向工務局提出，拿到後就已收回部分先拆，等法院核准強制執行，會分段拆除，希望能在年底前執行。

市議員蔡淑惠昨總質詢關心觀光城拆除問題，請市府表態，她說，對拆與不拆， 攤商跟居民意見兩極，民代壓力非常大，當年觀光城攤商帶動南區的繁榮，如今沒落已成有安全和治安疑慮的危險場所。

蔡淑惠指出，許多居民是贊成拆除，但最近傳出拆除後下方的老舊箱涵會打開，因為此排水惡臭，居民聽聞後紛紛反對拆除，為了不聞惡臭，寧願保持現狀。

蔡淑惠也說，金華路到中華路西路的鹽埕大排，有一段是利南街、有一段是觀光城，利南街老舊箱涵問題嚴重，也從未整修過，市府編列1300萬元整修，經費可能不足需要增加預算，鹽埕路往金華路以南這段住戶多，車流量也多，若沒有好好防範，就怕老舊箱涵又坍塌。

經發局說明，觀光城地上建物拆除後回復箱涵原狀，再由水利局基於專業評估箱涵狀況進行處理；水利局表示，觀光城下方鹽埕大排是竹溪支流，竹溪正進行水環境整治，流域整治尚未全部完成前，不會打開鹽埕大排箱涵。