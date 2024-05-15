吃鳳梨正當時 南市府與全家推出「台南400鳳梨鮮果盒」

目前正值台南鳳梨盛產季，且今年適逢台南400，南市府與全家便利商店合作，嚴選當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，即日起於全家便利商店門市開賣，買2件還有優惠。

市長黃偉哲今到南區尊南店推薦鮮果鳳梨，並與來賓一起利用便利商店方便取得的產品製作「台南甜-鳳梨可爾必思」創意飲料，感謝全家超商和市府合作，讓全台消費者可以品嘗到多纖多健康的台南鳳梨。他表示，南市水果栽培管理及品種都是世界一流，不僅躋身國際食品展，國外買主也屢屢被酸甜適口的台南果品驚艷。

全家便利商店生鮮現做調理部生鮮採購資深經理陳友和說，全家長期發揮通路力量支持在地農業，繼去年的麻豆文旦後，今年再推出鳳梨截切鮮果盒，讓消費者輕鬆享受台灣水果旬味，即日起至6月11日，到全家購買鳳梨節切水果盒，即可享兩件8折優惠。

福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福表示，目前鳳梨產季已採購600公噸台南鳳梨供應各大通路，預計後續在芒果、文旦產季也將繼續採購台南產地優質果品。