快訊

為扭蛋藏籤再道歉 唐吉訶德首發聲「祭補償方案」：可退費

6旬婦請領老年年金 1原因質疑「少領一個月」？勞保局說話了

李顯龍20年執政落幕 黃循財正式就任新加坡第四任總理

吃鳳梨正當時 南市府與全家推出「台南400鳳梨鮮果盒」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
正值台南鳳梨盛產季節，市長黃偉哲今天下午到南區尊南店推薦鮮果鳳梨。記者鄭惠仁／攝影
正值台南鳳梨盛產季節，市長黃偉哲今天下午到南區尊南店推薦鮮果鳳梨。記者鄭惠仁／攝影

目前正值台南鳳梨盛產季，且今年適逢台南400，南市府與全家便利商店合作，嚴選當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒」，即日起於全家便利商店門市開賣，買2件還有優惠。

市長黃偉哲今到南區尊南店推薦鮮果鳳梨，並與來賓一起利用便利商店方便取得的產品製作「台南甜-鳳梨可爾必思」創意飲料，感謝全家超商和市府合作，讓全台消費者可以品嘗到多纖多健康的台南鳳梨。他表示，南市水果栽培管理及品種都是世界一流，不僅躋身國際食品展，國外買主也屢屢被酸甜適口的台南果品驚艷。

全家便利商店生鮮現做調理部生鮮採購資深經理陳友和說，全家長期發揮通路力量支持在地農業，繼去年的麻豆文旦後，今年再推出鳳梨截切鮮果盒，讓消費者輕鬆享受台灣水果旬味，即日起至6月11日，到全家購買鳳梨節切水果盒，即可享兩件8折優惠。

福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福表示，目前鳳梨產季已採購600公噸台南鳳梨供應各大通路，預計後續在芒果、文旦產季也將繼續採購台南產地優質果品。

山上區農會推廣部主任田安妃說，關廟、山上、新化都是台南主要鳳梨產區，由農會來整合產地農民優質鳳梨。農業局表示，因日本外銷需求增加等因素，今年台南鳳梨訂單大增，國內產地供不應求，價格好。提醒消費者把握產季，品嘗台南當季鳳梨的好滋味。

台南市長黃偉哲今天下午到南區尊南店推薦鮮果鳳梨，並與來賓一起利用便利商店方便取得的產品製作「台南甜-鳳梨可爾必思」創意飲料。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天下午到南區尊南店推薦鮮果鳳梨，並與來賓一起利用便利商店方便取得的產品製作「台南甜-鳳梨可爾必思」創意飲料。記者鄭惠仁／攝影

便利商店 台南 鳳梨 黃偉哲

延伸閱讀

台南新化五寶節25日登場 首辦草地音樂會

台南金鑽鳳梨好處多 中醫師買300箱送親友

電圍網如大型電蚊拍 助農友防猴減9成損失

他見家樂福水果區1服務快速又衛生 眾人一致大讚：給設計者滿分

相關新聞

吃鳳梨正當時 南市府與全家推出「台南400鳳梨鮮果盒」

目前正值台南鳳梨盛產季，且今年適逢台南400，南市府與全家便利商店合作，嚴選當季新鮮鳳梨，推出「台南400鳳梨截切鮮果盒...

台南新化五寶節25日登場 首辦草地音樂會

鳳梨、麻竹筍、地瓜、橄欖、胡麻被稱為台南新化五寶，更是地方代表性農作物，新化區農會今年以「大目降の午後派對」為主題，25...

新營交流道改善壅塞工程6.5億 議員批有人拚命割稻尾

台南市新營交流道因上下匝道車流龐大，致周遭平面道路經常壅塞， 地方要求改善聲浪大，市議員蔡育輝多年來爭取有成，市府已編預...

「台灣第一香」西港香24日遶境 文武陣頭齊發有看頭

有「台灣第一香」之稱的西港香18日展開系列活動，24日起重頭戲，有西港、佳里、七股、安南、新市、安定96村庄各宮廟參與的...

台南市環保局評估北區垃圾委外清運 年省至少1千萬元

台南市環保局基於清潔人力不足、機具不足、省錢等考量，中西區、安平區生活垃圾委外清運，也評估北區委外清運，市議員指既然人力...

雲林土庫埤腳公園打造地方遊憩亮點有譜 國土署允諾協助

雲林縣土庫埤腳公園原為幼兒園預定地因幼兒園另覓他處閒置多年，地方希望能活化打造親子共融場域，國民黨立委丁學忠、張嘉郡今邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。