台南新化五寶節25日登場 首辦草地音樂會

鳳梨、麻竹筍、地瓜、橄欖、胡麻被稱為台南新化五寶，更是地方代表性農作物，新化區農會今年以「大目降の午後派對」為主題，25日將舉辦新化五寶節，除相關農特產品展售會、邀集青農設攤，更有別以往舉辦草地音樂會，希望在悠閒歡樂的氣氛下催出買氣。

新化農會總幹事林侑融表示，以往五寶節多以南圳綠堤的健走為活動主題，今年則調整型態，透過結合農業和流行音樂跨產業的方式，以草地音樂會為概念，讓消費者能夠逛市集、享用美食、聆聽表演，悠遊度過午後美好時光，也方便民眾採買。

林侑融指出，新化是台南鳳梨、地瓜的主要產區之一，鳳梨栽培面積約120公頃，以台農17號的「金鑽」品種為主；地瓜與麻竹筍各約400公頃；橄欖、胡麻則是以小範圍的經濟規模為主，近年來透過相關加工研發的農特產品，讓五寶系列相當受市場青睞。

新化農會說明，新化五寶節《大目降の午後派對 》今年移師到大目降廣場舉辦，集結青農販售優質農特產品及伴手禮外，也邀請氣球達人、爵士鼓表演、演唱表演，還有泡泡派對及馬賽克DIY手作，民眾可隨伴著美妙的音樂歌聲，在草地上享受愜意的採買時光。

新化農會提到，屆時現場將設置主題風拍照區讓到訪市集的遊客，可以與親朋好友留下美好的紀念，當日也推出滿百送百活動，還有刮刮卡轉扭蛋等多項精彩豐富的活動，邀請民眾一起用行動支持台灣農業。