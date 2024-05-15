新營交流道改善壅塞工程6.5億 議員批有人拚命割稻尾

台南市新營交流道因上下匝道車流龐大，致周遭平面道路經常壅塞， 地方要求改善聲浪大，市議員蔡育輝多年來爭取有成，市府已編預算規畫；交通局表示，已進入審查意見修正階段，工程經費約6.5億元。

蔡育輝今天質詢說，新營交流道改善費用不只中央幫忙，市府團隊也編配合款，可是讓人不解的是，明明是市府編預算主動規畫的案子，卻有人拚命割稻仔尾，自稱是向中央爭取的，讓很多鄉親都看不下去，市府應該跟鄉親說明。

交通局指出，新營交流道上下匝道車流龐大，常造成周遭平面道路壅塞，因此提出可行性研究規畫報告「增設北右轉高架出口匝道銜接復興路」方案，已在去年12月報中央審查，目前正依高速公路局審查意見修正報告中，預計本月底前再報高公局審議。規畫方案概估工程經費6.5億元，依高速公路增設及改善交流道設置原則，地方最低分攤經費為12%，約7800萬元。

蔡育輝說，蘭花園區將轉型為花創園區，感謝立委陳亭妃的爭取，農業部將編列100億元，未來基地將擴充為120公頃，進駐業者將自建溫室用地55.54公頃、農業廢棄物資源化及廠房用地10.81公頃，以及滯洪池、綠帶、道路等公共設施，為擴大產業群聚規模，將興建行政和研究中心。

有鑑於這次國際蘭花展，一分為二的展場，外界形容後壁國際蘭展猶如棄嬰，請更新後壁主場館，規畫洽談貴賓會議室，整修副場館，興建固定廁所改善漏水，將後壁國際蘭展會場提升到歸仁會展中心等級，希望明年就能看到改善成果。

農業局表示，後壁蘭花生技園區已移交農業部，為提供2025年台灣國際蘭展與亞太蘭展優良場地，已在4月及5月會同農業部及台灣蘭花產銷發展協會討論盤點，可於明年蘭展布展前完成採購，包括展覽館地平整修、展覽館內原有小型廁所擴建、蘭花公園步道及環境優化等，農業部農業科技園區管理中心也正辦理修繕工項經費爭取，核准後將盡速辦理設計發包及施工，市府會持續與農科園區管理中心密切聯繫並持續追蹤進度，期盼於明年蘭展布展前完成設施改善。