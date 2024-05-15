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好「苔」南的伴手禮 南市文化局古蹟新品8400包試水溫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市文化局近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。圖／南市文化局提供
台南市文化局近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。圖／南市文化局提供

國人外出遊玩，不免俗喜歡購買觀光景點的伴手禮，而伴手禮也締造龐大商機；台南文化局再推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。

台南被譽為文化古都，伴手禮更與不少古蹟、廟宇「聯名」，文化局表示，自2018年推出首款成功洋芋片伴手禮後，佳評如潮，近年來更陸續推出約20種古蹟限定商品，尤其以零食類的伴手禮最受遊客青睞，去年度古蹟伴手禮銷量達2600多萬。

文化局說，台南透過海洋開啟與世界的連結與發展，台江內海及倒風內海形成外洋與內海的優越環境，更發展出街市聚落、鹽業和養殖文化等，儘管2處內海逐漸淤積陸化，但至今仍保留有珍貴的生態資源及民俗藝陣、聚落、刈香等文化。

文化局提到，近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」，前者以參考清代輿圖，利用插畫創作手法描繪出台江內海與倒風內海的地形地貌、農漁物產以及貿易興盛的港口等，希望讓遊客更加了解台南這片土地的百年發展。

此外，適逢畢業季來臨，「嗨你好苔！調味海苔」包裝主打「海是你最好」和「海好遇見你」口號，逗趣的標語，相信可帶給民眾最「苔」南味的熱情；成功系列的精釀啤酒則再度邀請「延平郡王鄭成功」賜福，嚴選井仔腳鹽花佐以檸檬調味，清爽微酸帶出回甘的鹹味，相當適合在炎炎夏季品嘗。

文化局表示，「嗨你好苔！調味海苔」首批製作8400包、「台南成功精釀啤酒」首批製作600瓶，2款商品已在赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館等處開賣，更是台南限定獨賣，歡迎有興趣的民眾踴躍前往選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市文化局近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。圖／南市文化局提供
台南市文化局近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。圖／南市文化局提供
台南市文化局近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。記者萬于甄／攝影
台南市文化局近期推出「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」古蹟限定商品，包裝設計以台江內海與倒風內海的地形地貌為概念，主打「海是你最好」和「海好遇見你」諧音標語，有趣的設計，可望掀起一波搶購風潮。記者萬于甄／攝影

伴手禮 台南 文化局

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