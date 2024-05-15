「台灣第一香」西港香24日遶境 文武陣頭齊發有看頭

有「台灣第一香」之稱的西港香18日展開系列活動，24日起重頭戲，有西港、佳里、七股、安南、新市、安定96村庄各宮廟參與的3天遶境，慶安宮首辦香科就是甲辰年，3年一度迄今正好滿240年，相當難得，西港香特色是文武陣頭，有曾在國慶演出的金獅、白鶴陣，還有罕見採世襲制的蜈蚣陣，而近年受少子化影響，陣頭傳承不易，像「武打」類型的宋江陣，也開始有女性參與。

西港香在2009年就名列國定重要民俗，在地宮廟自辦自練的文武陣頭聞名遐邇，今年共有31隊自練陣頭，其中如七股樹林里寶安宮代天府的白鶴陣就是全台唯一，「童子戲白鶴」橋段搭配宋江陣操練，一出陣至少得要60人以上，而西港港東里烏竹林廣慈宮金獅陣演出兼具美感與力道，成員近50人聲勢浩大，遶境前1、2個月就得召集操練。

另外蜈蚣陣也是西港香特色，西港慶安宮主委方一峰說，今年蜈蚣陣神童有70人，與一般對外招募不同，西港蜈蚣陣採世襲制，都是固定人家一脈相傳，至少得是親戚關係，加上年齡、體重限制，而因為雞與蜈蚣相剋，生肖屬雞的孩童還不能參與，相當特別，而且隨行陣仗浩大，遶境途中接待蜈蚣陣休息的宮廟，至少都得準備約1200份餐點才夠吃。

而自練的宋江陣也有9陣之多，至少都是36人起跳，由於體力、耐力要求高，以往都以男性為主，現在也逐漸加入女性成員及孩童，平均年齡層降低，但執教的也還有百歲以上的老師傅，文陣中的北管由劉厝聖帝宮操辦，這幾次香科都是外聘，廟方也計畫重新培育人才再復辦北管陣。