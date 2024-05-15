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嘉縣獲贈2000台助聽器 聽力受損者可免費申請使用

中央社／ 嘉義縣15日電

新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗媒合民間業者今天捐贈嘉義縣府2000台專業助聽器，領有聽覺相關身心障礙證明或65歲以上雙耳聽力損失達60分貝至90分貝的縣民，可免費申請。

劉德宗媒合元健大和直販公司捐贈嘉義縣府2000台專業助聽器，今天在東石鄉公所舉辦捐贈儀式及免費聽力檢測，縣長翁章梁出席受贈並頒發感謝狀。

翁章梁致詞說，感謝大家的愛心，讓聽力受損者得重返有聲世界，提升生活品質。

翁章梁表示，縣民若有意願申請元健公司的助聽器，須領有聽覺相關身心障礙證明，或65歲以上雙耳聽力篩檢結果損失達60分貝至90分貝者，即可免費領取1台。

縣府後續將協調各鄉鎮公所統計需求人數，由新北市嘉義同鄉會協助向元健公司回報需求，再安排檢測及和媒合助聽器。

劉德宗說，善用最好的資源回饋鄉親是新北市嘉義同鄉會宗旨，未來同鄉會也會持續做公益，期盼能帶入更多資源，回饋鄉親。

元健公司指出，此次捐贈的助聽器市價約新台幣1萬2000元，外觀小巧、操作介面簡單，適合長輩隨身攜帶使用。

嘉義 翁章梁

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