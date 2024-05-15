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台南市環保局評估北區垃圾委外清運 年省至少1千萬元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區、安平區生活垃圾委外清運，環保局評估北區委外清運年省至少1千萬元。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區、安平區生活垃圾委外清運，環保局評估北區委外清運年省至少1千萬元。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局基於清潔人力不足、機具不足、省錢等考量，中西區、安平區生活垃圾委外清運，也評估北區委外清運，市議員指既然人力不足，卻去收有編列垃圾處理經費的單位，如殯葬所、古蹟景點及營區，而把勞力負擔加諸在清潔隊員身上，要求全面檢討與評估，環保局表示，會全面評估與改善。

市議員蔡淑惠今天在議會質詢指出，目前只有中西、安平區生活垃圾是委外清運，北區也評估委外，環保局主要考量是解決人力不足、省下機具採購、退休金等考量。但既然是人力不足，文化局的古蹟景點、民政局的殯葬所以及國軍營區有編列垃圾清運的經費，環保局還是去幫忙清運，使辛苦壓力加在清潔隊員身上，很不公平。

環保局長許仁澤說，目前只是評估北區垃圾委外清運，以北區19條垃圾清運路線、44名人力計算，若委外至少省1千萬元。蔡詢問，委外後人力怎麼辦，許仁澤表示，遇缺不補。

文化局長謝仕淵表示，古蹟景點收入都會放入文化建設發展基金，並有編列垃圾清運費用，目前確由環保局協助清運。民政局長姜淋煌也說，殯葬所去年收入1.4億元，針對禮儀廳垃圾有編列垃圾清運費，環保局都會協助清運。

蔡淑惠認為，雖然都是公家，但不能因此而累死清潔人員，也和為解決人力不足，部分行政區垃圾採委外清運的立意相矛盾。

蔡淑惠說，南市有21個營區，目前有部分營區的垃圾也都是環保局清運，若更多營區比照，人力更無法負擔，希望依規定辦理，不要用人情處理。就有清運公司反映，之前某營區已發包垃圾清運，卻因環保局要協助清運而終止，是間接與民爭利。

姜淋煌表示，國防部有編列營區垃圾清運費用，會和目前由環保局協助清運垃圾的部隊討論，不要增加環保局負擔。

人力 環保局長

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