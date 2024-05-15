雲林土庫埤腳公園打造地方遊憩亮點有譜 國土署允諾協助
雲林縣土庫埤腳公園原為幼兒園預定地因幼兒園另覓他處閒置多年，地方希望能活化打造親子共融場域，國民黨立委丁學忠、張嘉郡今邀內政部國土管理署會勘，國土署建議擴大周邊改善區域，打造地方遊憩亮點，允諾全力協助地方。
丁學忠與國土管理署副署長於望聖、土庫鎮長陳特凱等人會勘埤腳公園，並聽取計畫簡報，埤腳公園位於埤腳國小旁，閒置多年，丁學忠表示，地方居民希望利用現有樹叢景觀打造樹籬迷宮，並規畫親水、親子廁所等公共設備，變身親子共融場域，再搭配鄰近自行車道，串連成土庫鎮特色休憩公園。
於望聖聽取地方意見後，認為樹籬迷宮、親水設施等遊憩規畫需要高度維護管理，對地方主管機關是一大負擔，建議地方重新規畫提出，打造低度維護管理設施，並擴大改善區域，串連周邊景點，成為地方創生亮點，至於經費，他會全力協助。
除會勘埤腳公園，一行人也到土庫宮北里文化路改善工程，及元長鄉長南、長北連絡道路改善工程、麥寮鄉市區道路改善工程等地會勘，其中宮北里文化路鄰近台78線道路交流道，因久未修繕，路面龜裂碎化，影響用路人安全，且排水溝遇雨常發生積淹水災情，急需改善。
於望聖對於三項道路改善工程都予以支持，連同埤腳公園活化計畫，將補助逾4千萬元經費，提升交通安全、排水、遊憩品質，丁學忠說，沒有淹水之虞的家園，加上優質的遊憩空間，相信能帶動土庫、元長、麥寮的城鄉發展。
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